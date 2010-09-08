Мінфін розмістив ОВДП на 453 млн. грн.

За підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбувся 7 вересня, до бюджету залучено 452,75 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні були продані папери з терміном погашення: 15 грудня 2010 року – на суму 147,33 млн. грн. з рівнем дохідності 6,75% річних, 20 квітня 2011 року – на суму 108,665 млн. грн. з дохідністю 9,5% річних, 7 серпня 2013 року – на суму 196,775 млн. грн. з дохідністю 12% річних. Облігації з терміном погашення 21 березня 2013 року продані не були.