Astrum: світові фондові ринки у вівторок зафіксували падіння індексів

Світові фондові ринки у вівторок, 7 вересня, зафіксували падіння індексів. Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, індекс DJIA вчора втратив трохи більше 1%, зупинившись на позначці 10341 пункт. Індекс S&P 500 знизився на 1,1% до 1092 пунктів. Європейський індекс DJ Stoxx 600 закрився падінням на 0,5%.

Як відзначив Д.БЄЛОВ, авторитетне видання Wall Street Journal повідомило, що європейські банки можуть зіштовхнутися з необхідністю вливання додаткового капіталу у зв`язку з тим, що на їх балансах більше суверенних облігацій, ніж передбачалося раніше. У результаті європейські банки у вівторок лідирували в падінні на фондових майданчиках. На тлі відсутності місцевих новин ці негативні настрої перенеслися і на американські ринки.

Аналітик також повідомив, що азіатські ринки вчора падали на тлі підвищення ієни до 15-річного максимуму, що негативно позначається на експортному секторі економіки Японії. У результаті індекс Nikkei 225 знизився на 2,2%, Hang Seng втратив 1,4%.

За словами Д.Бєлова, сьогодні о 21:00 за київським часом буде опубліковано «Бежеву книгу» - звіт ФРС США про економічний розвиток. У 22:00 з`являться дані про обсяг споживчих кредитів у США в липні. Учасники ринку чекають скорочення об`сягів споживчих кредитів на 4,5 млрд. доларів.