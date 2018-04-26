Інвестори виявили зайвий песимізм. Зайвий?..

З початком осені економіка США потішила несподівано хорошою статистикою. Результати не змусили себе чекати: знову повернулася упевненість інвесторів у перспективах світової економіки, вони почали купувати цінні папери, і, відповідно, фондові ринки у перші дні вересня продемонстрували довгоочікуване зростання.

Як зазначають аналітики компанії Astrum Investment Management, фондові майданчики США почали упевнене зростання, починаючи з 1 вересня. За минулий тиждень індекс S&P 500 додав 4,9% досягнувши позначки 1104,5 пункту, а DJIA виріс на 4,1% до 10447 пунктів. Старт зростанню дали після виходу позитивних даних про індекси виробничої активності у США, а також у Китаї в серпні. Ці дані втихомирили розмови про нову рецесію і можливий сценарій "жорсткої посадки" китайської економіки. Підтримку зростанню надали і дані з ринку праці США, які виходили упродовж минулих четверга-п`ятниці і уперше за довгий час не розчарували ринок. Первинні заявки на допомгу з безробіття на 28 серпня налічували 472 тис., очікувалося щонайменше 475 тис. Рівень безробіття у США за підсумками серпня співпав з очікуваннями ринку і склав 9,6%. При цьому приріст робочих місць у приватному секторі перевищив ринкові очікування, що було сприйнято ринком як сигнал до відновлення.

Азіатська економіка також додала "плюсів" до настроїв гравців фондового ринку, у яких у кінці літа з`явилися небезпідставні побоювання з приводу цього континенту. Під впливом макроекономічних даних зі США і Китаю у перший день осені виросли усі світові ринки цінних паперів, у тому числі, український. Індекс ПФТС 1 вересня підвищився на 0,18% - до 794,27 пункту. Індекс Української біржі виріс на 0,79% - до 1995,19 пункту.

Світові фондові ринки 2 вересня отримали дещо невизначену щодо подальшого напряму їх руху інформацію. Проте, у результаті вони показали зростання, оскільки позитивні дані значно переважили деякий негатив.

За словами аналітика компанії Astrum Investment Management Дениса Бєлова, фондові ринки 2 вересня торгувалися в бічному тренді в очікуванні остаточних даних про безробіття у США. Цього дня зі США надійшли суперечливі дані. Первинні заявки на допомогу з безробіття на 28 серпня склали 472 тис., очікували 475 тис. Проте, показник за попередній тиждень при цьому переглянули у бік підвищення з 473 тис. до 478 тис. Промислові замовлення виросли на 0,1%, що виявилося трохи нижче за очікування. Несподіване зростання на 5,2% в липні показали угоди з продажу будинків, котрі знаходяться в процесі оформлення. Консенсус-прогноз припускав їх падіння на 1%, враховуючи, що в попередньому місяці падіння склало 2,8%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 2 вересня виріс на 0,93% - до 801,63 пункту. Індекс Української біржі знизився на 0,05% - до 1994,13 пункту.

Як підкреслила начальник аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олена Євдоченко, торги на вітчизняному ринку акцій протягом перших осінніх днів проходили досить спокійно, і індекс Української біржі на ранок 3 вересня фактично не змінився по відношенню до рівня закриття 31 серпня. Аналітик зазначила, що макроекономічна статистика в США і Європі, котра виходила напередодні, була переважно нейтральною і не впливала глобально на настрої інвесторів. У цілому ринки жили очікуваннями статистики з ринку праці США за серпень (прогноз мінус 100 тис.) і значення індексу ділової активності (ISM) у невиробничій сфері за серпень (очікування ринку 53 на тлі 54,3 пункту в липні).

Д. Бєлов зауважив, що позитивні новини вересняз ринку праці США забезпечили зростання фондових індексів у всьому світі. У серпні кількість нових робочих місць, за винятком сільськогосподарського сектора, скоротилася на 54 тис., що виявилося нижче очікуваного скорочення на 105 тис. Крім того, дані за попередній місяць були переглянуті зі скорочення на 131 тис. до 54 тис. Кількість робочих місць у приватному секторі виросла на 67 тис., що перевищило очікуване значення у 40 тис. Переглянуті дані за липень свідчать про зростання на 107 тис., порівняно з раніше оголошеними 71 тис.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 3 вересня виріс на 0,67% - до 806,98 пункту. Індекс Української біржі піднявся на 0,85% - до 2011,03 пункту.

З початком нового тижня, 6 вересня, фондові ринки продовжили зростання. При цьому варто зазначити, що американські біржі не працювали у зв`язку зі святкуванням Дня праці. За словами Д. Бєлова, відсутність значних новин протягом понеділка призвела до в`ялої динаміки торгів на фондових майданчиках. У кінці дня ринкам стало відомо про новий план Барака Обами з підтримки економіки. Президент США запропонував витратити 50 млрд. дол. на модернізацію 150 тис. миль доріг, 150 миль злітних смуг в аеропортах і 4 тис. миль залізниць, що повинно стимулювати створення нових робочих місць. Цей план, розрахований на 6 років, є частиною більшої програми.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 6 вересня, виріс на 0,25% - до 808,97 пункту. Індекс Української біржі підвищився на 0,22% - до 2015,49 пункту.

У вівторок, 7 вересня, стався перелом у радісному русі світових ринків вгору, який вже передрікав ралі. Позитив від економіки США був знову перекреслений тривожними сигналами про фінансовий стан Європи, яка відносно тривалий час не турбувала гравців ринку цінних паперів. Негатив підхопили й азіатські майданчики, що впали під впливом локальних чинників. Світові індекси, у тому числі українські, цього дня продемонстрували зниження.

Як зазначив Д. Бєлов, авторитетне видання Wall Street Journal повідомило, що європейські банки можуть зіткнутися з необхідністю вливання додаткового капіталу у зв`язку з тим, що на їх балансах більше суверенних облігацій, ніж передбачалося раніше. У результаті європейські банки у вівторок лідирували в падінні на фондових майданчиках. На тлі відсутності місцевих новин ці негативні настрої перенеслися і на американські ринки. При цьому азіатські ринки 6 вересня падали на тлі підвищення ієни до 15-річного максимуму, що негативно позначається на експортному секторі економіки Японії.

Наступного дня, 8 вересня, фондові ринки вже перебували у певній розгубленості. Побоювання з приводу подальших перспектив світової економіки, мабуть, знову охопили інвесторів. Підвищувальний тренд початку осені виявився нестійким і залишається тільки чекати. Час, як відомо, лікує усе. Але чи доречно застосовувати це до економіки?..

Олег Коберник (УНІАН)