Експерти: активність на ринку єврооблігацій в середу була високою

Активність торгів на українському ринку єврооблігацій в середу, 8 вересня, була високою.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, суверенні випуски в середу торгувалися без зміни ціни, а «Нафтогаз» втратив ще чверть пункту. Увага інвесторів була як і раніше зосереджена на паперах корпоративного сектора. Високий попит мали облігації ДТЕК, Метінвест і Азовсталь. Лідером дня став ПУМБ, який виріс на один пункт на позитивній фінансовій звітності і на майбутньому злитті.

За інформацією аналітиків, більшість українських акцій, що торгуються на іноземних майданчиках, вчора закрилися в зеленій зоні. Упевнене зростання Кернела (+2,22%) і МХП (+1,09%) затьмарила «Астарта», яка злетіла в ціні на 9,06%. Акції нафтогазового сектору продемонстрували змішану динаміку. Regal додав 0,73%, JKX втратив 0,48%, ціни на Cadogan не змінилися. Ferrexpo продемонстрував гірший результат, втративши до закриття 0,92%.