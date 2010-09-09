Astrum: хороші для фондових ринків новини надійшли з Європи

Світові фондові ринки в середу, 8 вересня, зафіксували позитивну динаміку.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За інформацією аналітика, індекс DJ Stoxx 600 вчора виріс на 1%, зупинившись на позначці 262 пункти. Індекс S&P 500 додав 0,6%, досягнувши 1099 пунктів. Індекс DJIA закрився зростанням на 0,5%.

Як підкреслив аналітик, позитивні новини в середу надійшли з Європи: португальський уряд залучив 1,04 млрд. євро від продажу трьох- і десятирічних облігацій. Попит перевищив фактичні обсяги розміщення на 90-160%. У порівнянні з попереднім розміщенням у червні, прибутковість трирічних облігацій виросла з 3,60% до 4,09%. Покупці десятирічних облігацій одержать прибутковість 5,97% в порівнянні з 4,17% під час березневого аукціону. Успішне розміщення розвіяло чутки про проблеми суверенного боргу в Європі. Здатність уряду продати облігації обнадіяла «биків», забезпечивши зростання індексів.

Д.Бєлов відзначив, що опублікована статистика про споживчі кредити в США в липні не зробила значного впливу на ринки. Скорочення обсягів кредитування склало 3,6 млрд. доларів, що виявилося менше очікуваних 4,5 млрд. доларів. Скорочення за попередній місяць було переглянуте з 1,3 млрд. до 1 млрд. доларів.

За словами аналітика, звіт ФРС про економічний розвиток США («Бежева книга») вкотре вказав на уповільнення економічного зростання протягом літнього періоду. Особлива увага була приділена повільним темпам відновлення ринку нерухомості і банківського кредитування. Ринки мляво відреагували на звіт, оскільки не змогли почерпнути з нього нової інформації.

Як відзначив Д.Бєлов, Президент США Барак ОБАМА запропонував зберегти на поточному рівні ставки оподаткування для тих, хто заробляє менше 200 тис. доларів в рік і повернути ставки на колишні рівні для тих, хто заробляє більше. Послаблення в оподаткуванні були введені колишнім Президентом США Джорджем БУШЕМ і повинні закінчитися в кінці цього року. За словами Б.Обами, збереження низьких ставок оподаткування загрожує бюджетними недонадходженнями в 700 млрд. доларів протягом 10 років.

Аналітик повідомив, що сьогодні публікується ряд статистичних даних. Торговий баланс США, згідно з очікуваннями ринку, повинен зафіксувати дефіцит за підсумками липня у розмірі 47 млрд. доларів. Минулого місяця дефіцит склав 49,9 млрд. доларів. Також очікується публікація щотижневих даних про первинні заявки допомогу з безробіття. Станом на 4 вересня кількість нових заявок має скласти 470 тис., що на 2 тис. менше, ніж минулого тижня.