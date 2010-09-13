Фонд держмайна вирішив виставити на продаж 34,3% акцій Дарницької ТЕЦ

Фонд державного майна України вирішив продати 34,34% акцій компанії ЗАТ "Екостандарт" (раніше ЗАТ "Дартеплоцентраль" і ЗАТ «Укрканпауер»), яка експлуатує Дарницьку теплоелектроцентраль.

Про це йдеться в повідомленні фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, на продаж буде виставлено 56 664 000 штук акцій.

Довідка УНІАН. Встановлена електрична потужність Дарницької ТЕЦ становить 160 МВт, теплова – 1 228 Гкал/год.

Технологічно ТЕЦ може працювати на природному газі, кам`яному вугіллі і топковому мазуті.

Станція поставляє теплову енергію 1036 житловим будинкам Дніпровського і Дарницького районів Києва, а також промисловим підприємствам та бюджетним організаціям.

Крім того, Дарницька ТЕЦ продає вироблювану електроенергію в оптовий ринок.

У червні 2010 акціонери вирішили перейменувати компанію в ЗАТ "Екостандарт".

2009 рік "Дартеплоцентраль" закінчила з чистим прибутком 7,588 млн. грн.