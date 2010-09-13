Вартість українських кредитно-дефолтних свопів за тиждень зросла на 2,3%.

Про це йдеться в переданому УНІАН аналітичному звіті, підготовленому провідним аналітиком інвестиційної групи «Сократ» Станіславом ГАРКАВИХ.

За його словами, дане зростання співставне зі зростанням аналогічного показника по Росії (+2,7%). За інформацією аналітика, до кінця тижня українські кредитно-дефолтні свопи торгувалися на рівні 547 пунктів, що майже в два рази менше значення, зафіксованого у вересні 2009 року.

Як відзначає С.Картавих, торги за всіма сегментами єврооблігацій не відрізнялися активністю. За його словами, затишшя на ринку суверенних євробондів привело до незначного зростання доходностей на 25-45 базисних пунктів, тоді як ціни знижувалися на тлі слабкого інтересу інвесторів. Найбільше зростання прибутковості показав випуск «Україна-2015» – з 6,4% минулого тижня до 6,9% станом на 9 вересня.

Тиждень для квазісуверенних євробондів також пройшов спокійно. Проте до кінця тижня спостерігалася активізація покупців по випуску «Київ-2011», прибутковість до погашення якого за ціною покупки впала з 11,1% до 9,6%. На довгому кінці суверенної кривої випуск «Укрексімбанку-2016» подорожчав в ціні з 96,7% до 97,7%, що привело до падіння прибутковості нижче за 9% – до 8,8%.

У кластері банківських євробондів цікавим був випуск «Приватбанку-2016», прибутковість по якому впала з 10,1% до 9,8% при зростанні ціни на 133 б.п. Також користувався популярністю випуск «Укрсиббанку-2011», прибутковість по якому знизилася на 60 б.п. У іншому, як відзначає аналітик, торги по банківських єврооблігаціях пройшли в спокійному режимі.

У корпоративному сегменті короткі папери «Азовсталі-2011», як і на попередньому тижні, продовжили рости в ціні, і прибутковість випуску впала до 6,6%. У результаті на кінець тижня папір показував один з найменших спредів до суверенної кривої серед корпоративних випусків. Випуск «ДТЕК-2015» також цікавив інвесторів, і його ціна виросла на 23 базисних пункту – до 101,8% від номінала. В результаті прибутковість випуску впала до 9%.