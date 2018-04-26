Невизначеність як стан світової економіки

Фондові ринки минулого тижня чітко відобразили всю непевність становища світової економіки в даний час. Настрої інвесторів і раніше були вельми невизначеними, але в останні дні волатильність на біржах вразила своєю постійністю (враховуючи, що це два суперечливі поняття).

Зокрема, відзначають аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, українські фондові майданчики у понеділок, 6 вересня, показали невелике зростання, слідуючи за ринками Європи. Індекс Української біржі у понеділок зріс, але торгівля на цьому майданчику була ослаблена через вихідний на американських фондових ринках у зв`язку зі святкуванням Дня праці. «Укрнафта» показала один з найбільших приростів за підсумками дня. Папери банківського і коксохімічного секторів теж показали добрі результати.

Індекс ПФТС 6 вересня зріс на 0,25% – до 808,97 пункту. Індекс Української біржі підвищився на 0,22% – до 2015,49 пункту.

У вівторок, 7 вересня, невеликий, але все ж позитив попереднього дня був перекреслений тривожним сигналом з Європи, яка вже давно не турбувала інвесторів. Видання Wall Street Journal повідомило, що європейським банкам можуть знадобитися вливання додаткового капіталу, оскільки на їх балансах є надмірна кількість суверенних облігацій.

За словами аналітиків компанії Phoenix Capital, негативні настрої у вівторок переважали на українських фондових майданчиках. Більшість ліквідних акцій на Українській біржі впали в ціні, зокрема, папери металургів і банків. Інвестори фіксували прибутки і за іншими паперами.

Індекс ПФТС знизився 7 вересня на 0,53% – до 804,72 пункту. Індекс Української біржі впав на 0,93% – до 1996,68 пункту.

У середу, 8 вересня, фондові ринки у світі виросли, вкотре продемонструвавши непостійність настроїв інвесторів.

Як сказав аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов, позитивні новини надійшли з Європи: португальський уряд залучив 1,04 млрд. євро від продажу три- і десятирічних облігацій. Попит перевищив фактичні обсяги розміщення на 90-160%. У порівнянні з попереднім розміщенням у червні, прибутковість трирічних облігацій зросла з 3,60% до 4,09%. Покупці десятирічних облігацій одержать прибутковість 5,97% в порівнянні з 4,17% під час березневого аукціону. Успішне розміщення розвіяло чутки про проблеми суверенного боргу в Європі. Здатність уряду продати облігації обнадіяла «биків», забезпечивши зростання індексів.

Д.Бєлов відзначив, що опублікована в середу статистика про споживчі кредити в США у липні мала значного впливу на ринки. Скорочення обсягів кредитування склало 3,6 млрд. доларів, що виявилося менше очікуваних 4,5 млрд. доларів. Скорочення за попередній місяць було переглянуте з 1,3 млрд. до 1 млрд. доларів.

За словами Д.Бєлова, звіт ФРС про економічний розвиток США («Бежева книга») вкотре вказав на сповільнення економічного зростання протягом літнього періоду. Особлива увага була приділена повільним темпам відновлення ринку нерухомості і банківського кредитування. Ринки мляво відреагували на звіт, оскільки не змогли почерпнути з нього нової інформації.

Крім того, відзначив Д.Бєлов, президент США Барак Обама запропонував зберегти на поточному рівні ставки оподаткування для тих, хто заробляє менше 200 тис. доларів в рік і повернути ставки на колишні рівні для тих, хто заробляє більше. Послаблення в оподаткуванні були введені колишнім президентом США Джорджем Бушем і повинні закінчитися в кінці цього року. За словами Б.Обами, збереження низьких ставок оподаткування загрожує бюджетними недонадходженнями в 700 млрд. доларів протягом 10 років.

У свою чергу, аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов підкреслив, що торги на українському фондовому ринку в середу, 8 вересня, проходили «в мінливих тонах», хоча позиції покупців зрештою виявилися сильнішими. Загальна активність гравців відповідала середньому рівню. Не зважаючи на несприятливу зовнішню кон`юнктуру, індекс Української біржі в середу відкрився невеликим підвищенням, проте оптимізм учасників ринку швидко вичерпався, і вже до 11:00 котирування акцій провідних емітентів торгувалися в негативній зоні. На світових майданчиках напередодні переважали песимістичні настрої, викликані новими фінансовими проблемами в європейському банківському секторі, а також падінням цін на основних ринках сировини. У цих умовах зарубіжні гравці вважали за краще закривати довгі позиції, фіксуючи прибуток, одержаний минулого тижня. Відкриття російських і європейських бірж вранці також пройшло в мінусі.

Проте, сказав О.Кушнарьов, «до обіду ринок вибрався на позитивну територію і зміг закріпитися в ній, чому сприяла зміна настроїв на світових майданчиках на тлі повідомлення про успішне розміщення португальських державних облігацій на загальну суму понад 1 млрд. доларів». З огляду на те, що в другій половині дня важливої зарубіжної макростатистики не виходило, індекс Української біржі незабаром перейшов у бічний рух, який у цілому зберігся до кінця сесії.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 8 вересня, виріс на 0,22% – до 806,50 пункту. Індекс Української біржі підвищився на 0,88% – до 2014,25 пункту.

У четвер, 9 вересня, позитив з Еропи підтримали обнадійливі новини зі США та Азії. Як відзначив Д.Бєлов, оптимізму ринкам цього дня додали позитивні новини зі США. Торговий баланс США у липні показав дефіцит в 42,8 млрд. доларів, що виявилося менше очікувань учасників ринку (47 млрд. доларів). При цьому кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за підсумками тижня, що завершився 4 вересня, несподівано знизилося на 27 тис., у порівнянні з результатом попереднього тижня. Американські ринки відкрилися зростанням на 1%, але за підсумками дня дещо скорегувалися і зафіксували зростання в межах 0,5%.

Крім цього, повідомив Д.Бєлов, японський індекс Nikkei 225 у четвер зріс на 1,6% завдяки новинам про додаткові заходи з підтримки економіки, девальвації ієни і даним з Китаю. Уряд Японії оголосив про пакет стимулів на 10,9 млрд. доларів, що складає 0,2% ВВП країни. Основною метою стане зменшення безробіття і збільшення споживання. Перегляд даних ВВП Японії за другий квартал вказав на зростання на 0,4%, що виявилося вищим за попередню оцінку в 0,1%.

Аналітик додав, що у четвер Китай опублікував ряд макроекономічних даних за серпень. Профіцит торгового балансу склав 20 млрд. доларів, що на 7 млрд. доларів нижче за очікування учасників ринку. Зростання експорту було трохи нижче консенсус прогнозу - 34,4%, тоді як зростання імпорту перевищило очікування на 7,7 пункту і склало 35,2%. «Істотне зростання імпорту ще більше розвіяло розмови про те, що економіка Піднебесної йде на жорстку посадку», - вважає Д.Бєлов. Проте, відзначив він, хоч дані про безробіття США і надихнули ринки, однак українські трейдери все ж таки вирішили зафіксувати скромний прибуток.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 9 вересня, підвищився на 0,47% – до 810,30 пункту. Індекс Української біржі за підсумками торгів піднявся на 0,15% – до 2017,22 пункту.

«Постійною невизначеністю» минулий тиждень і закінчився. Негатив знову узяв гору над слабеньким позитивом, і ринки впали. За словами Д.Бєлова, в останній день тижня негативні настрої російських і європейських ринків панували над українськими майданчиками. Зокрема, індекс Української біржі відкрився зниженням і торгувався у бічному тренді протягом всього дня. До кінця робочого дня у Києві європейський індекс DJ Stoxx 600 торгувався зниженням на 0,2%. При цьому ринки США відкрилися помірним зростанням.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 10 вересня, знизився на 0,62% – до 805,25 пункту. Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 0,52% – до 2006,75 пункту.

Європа і США продовжують «жонглювати» то негативними, то позитивними даними у сфері своїх економік, та й Азія постійно перетасовує карти. Інвестори ж фондових ринків, як і раніше, не можуть розгледіти в імлі чіткі орієнтири.

Ігор Галичак (УНІАН)