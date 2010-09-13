Розмістити держоблігації у 2011 році буде проблематично - експерт

Уряду України буде проблематично розмістити наступного року заявлені об'єми державних облігацій.

Так завідувач відділу Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергій КУЛЬПІНСЬКИЙ прокоментував УНІАН оприлюднені представниками Кабміну дані про заплановані об'єми випусків держоблігацій у 2011 році.

"Заплановані об'єми випусків держоблігацій на 2011 рік приведуть до того, що розміщувати їх буде ніде, навіть якщо ставки зробити вигідними" - зазначив він.

За його оцінкою, додаткові запозичення наступного року у розмірі 83 млрд. грн. плюс додаткові запозичення до кінця поточного року разом із вже існуючими 129 млрд. грн. приведуть до загального об'єму ОВДП в обороті на рівні більше 200 млрд. грн..

"Якщо їх знову візьметься викупляти НБУ, це буде вже навіть не "кількісне полегшення", що практикується нині найбільшими центробанками світу, а фундамент для нового витка інфляції", - зазначив С. КУЛЬПІНСЬКИЙ.

За його словами, якщо розміщувати ці держоблігації серед вітчизняних банків, то їх об'єм перевищить 10% активів усієї банківської системи України.

Як каже С. КУЛЬПІНСЬКИЙ, це можливо тільки за умови прибутковості на рівні не менше 18%, що, на його думку, просто створить найближчими роками піраміду.

"Питання нарощування боргів наступного року є міною уповільненої дії з негативними наслідками для економіки найближчими роками, як це вже проявилося в економіці Греції", - зауважив експерт.