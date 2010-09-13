ФДМ зафіксував невиконання власником ЗАлКу інвестзобов’язань

Фонд державного майна (ФДМ) під час чергової перевірки у липні цього року зафіксував невиконання інвестиційних зобов'язань власником ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (ЗАлК), повідомили УНІАН у прес-службі ФДМ.

Як зазначили у прес-службі, у липні представники ФДМ здійснювали перевірку виконання власником підприємства інвестзобов'язань за другий квартал 2010 р.

Нагадаємо, на цей час ЗАлК контролює об'єднана компанія "Російський алюміній" (ОК "РосАл").

Довідка УНІАН. "ЗалК" - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію.

Власником "ЗалКу" у 2004 році стала російська група "СУАЛ", у 2007 р. комбінат перейшов під контроль об'єднаної компанії "РосАл", створеної при злитті алюмінієвих і глиноземних активів ВАТ "РосАл", "СУАЛ" і швейцарського трейдера Glencore.