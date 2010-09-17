«Трійка Діалог»: фондовий ринок в Україні наблизився до світових стандартів

У проект Податкового кодексу, розроблений урядом Миколи Азарова, внесено ряд позитивних змін щодо оподаткування доходів фізичних осіб, вважає директор ГІК «Трійка Діалог Україна» Артемій Єршов. Про це він заявив в коментарі УНІАН.

«Законодавець визнав очевидний факт – деривати є інвестиційним активом. Однозначно визначено податковий період для операцій з інвестиційними активами, які проводяться фізичними особами, – 1 рік. Для операцій з інвестиційними активами, які знаходяться обігу на фондовій біржі, знято спеціальний порядок розрахунку бази оподаткування, який через неоднозначні інтерпретації міг негативним чином впливати на оподаткування операцій активних інвесторів, які проводять операції з певним активом частіше, ніж один раз в 30 днів. Дані зміни наближають фондовий ринок України до стандартів інших світових майданчиків і сприяють розвитку ринку», - вважає А.Єршов.

Експерт вважає, що в документі можна було би врахувати й інші побажання, які, за умови їх реалізації на практиці, підвищили б інвестиційну привабливість України як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів.

«Перш за все, потрібно законодавчо встановити спеціальний порядок визначення фінансового результату від операцій з дериватами. Надзвичайно важливим є закріплення за брокерським звітом статусу єдиного необхідного і достатнього документа, який підтверджує проведення операцій з інвестиційними активами. Таким він є у всьому цивілізованому світі. Також з урахуванням світового досвіду необхідно дати чіткіші визначення термінів, які стосуються деривативів, уточнити норми оподаткування операцій з дериватами і встановити специфіку оподаткування операцій хеджування, яка би враховувала зв`язок між операцією з базовим активом і дериватами на нього», - відзначив А.Єршов.