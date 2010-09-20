Основна частина єврооблігацій «ПриватБанку» викуплена європейськими інвесторами - експерт

Основна частина (86%) нового випуску єврооблігацій АКБ "Приватбанк" була викуплена європейськими інвесторами. Про це повідомила УНІАН аналітик інвесткомпанії Dragon Capital Ольга СЛІВІНСЬКА.

За її оцінкою, інші 14% єврооблігацій пішли на азіатські рахунки.

Як зазначає аналітик, структура інвесторів розподілилася таким чином: 63% придбали зарубіжні інвестфонди, а 37% викупили іноземні банки.

У зв'язку з цим О. СЛІВІНСЬКА нагадала, що новий випуск єврооблігацій був розміщений "Приватбанком" минулого тижня. Всього було розміщено п'ятирічних єврооблігацій на 200 млн. дол. Облігації були розміщені за номіналом з прибутковістю 9,375%. Офіційна дата початку торгів - 24 вересня 2010 р.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку складали 97,469 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 85,437 млрд. грн., зобов'язання - 86,579 млрд. грн., статутний капітал - 8,86 млрд. грн., власний капітал - 10,89 млрд. грн.

За підсумками другого кварталу 2010 року "Приватбанк" збільшив чистий прибуток на 55,7% - до 631,2 млн. грн.

Основними акціонерами "Приватбанку" є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій та Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.