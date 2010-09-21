Fitch присвоїло єврооблігаціям «ПриватБанку» фінальні рейтинги «B»/«RR4»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло фінальний довгостроковий рейтинг "B" і фінальний рейтинг зворотності активів "RR4" випуску єврооблігацій UK SPV Credit Finance plc, що мають обмежений регрес на емітента, об'ємом 200 млн. долл. з погашенням 23 вересня 2015 р. і ставкою 9,375%. Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, єврооблігації будуть використані виключно для фінансування кредиту ПАТ КБ "Приватбанк".

Довідка УНІАН. ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку складали 97,469 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 85,437 млрд. грн., зобов'язання - 86,579 млрд. грн., статутний капітал - 8,86 млрд. грн., власний капітал - 10,89 млрд. грн..

За підсумками другого кварталу 2010 року "Приватбанк" збільшив чистий прибуток на 55,7% - до 631,2 млн. грн.

Основними акціонерами "Приватбанку" є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.