Попит на ОВДП має зрости - Astrum

Попит на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на сьогоднішньому аукціоні повинен вирости.

Такий прогноз озвучив в коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

З одного боку, вважає він, банки продовжать купувати короткі папери для інвестування надлишкової ліквідності. Цей попит поширюватиметься на тримісячні облігації, вважає аналітик.

У той же час, на думку С. ФУРСИ "різке зростання вартості ПДВ-облігацій підвищує привабливість стандартних ОВДП, що обіцяє результативні розміщення як по дев'ятимісячних облігаціях, так і півторарічних паперах". За оцінками аналітика, кон'юнктура на поточному аукціоні сприятлива для зниження прибутковості в межах 25-50 базисних пунктів.

Нагадаємо, у вівторок, 21 вересня, Міністерство фінансів України проводить черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Ринку пропонуються три серії паперів з терміном обороту 3 місяці, 9 місяців та 1,5 року.