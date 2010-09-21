Експерти: реструктуризація єврооблігацій є позитивною новиною для Interpipe

Ухвалення рішення про реструктуризацію єврооблігацій Interpipe на 200 млн. дол. США є позитивною новиною для компанії, оскільки вона на цей момент не здатна виплатити борг без негативних наслідків для бізнесу.

Про це сказано в переданому УНІАН аналітичному звіті інвестиційної групи "Сократ".

У той же час, як зазначають у звіті, враховуючи, що Interpipe володів більш ніж 50% власної емісії єврооблігацій, це рішення "не стало сюрпризом".

За інформацією аналітиків "Сократа", бонди Interpipe сьогодні продовжать торгуватися нижче за номінал, пропонуючи ефективну прибутковість в районі 11,4% - 11,5%. "Ми чекаємо, що відміна Російською Федерацією заборони на імпорт продукції компанії Interpipe допоможе їй дотримуватися термінів виплати купонів у майбутньому", - сказано у звіті.

Як повідомляв УНІАН, утримувачі єврооблігацій Interpipe Limited (власника Нижньодніпровського трубного заводу і Новомосковського трубного заводу) на суму 200 млн. дол. схвалили реструктуризацію цих зобов'язань на 7 років, збільшивши прибутковість з 8,75% до 10,25%. Interpipe також виплатить 17,5 млн дол. боргу за купонними платежами за два попередні періоди.