Поки передчасно говорити про результати зборів акціонерів НДУ від 15 вересня – голова ДКЦПФР

Сьогодні передчасно говорити про результати загальних зборів акціонерів ВАТ «Національний депозитарій України» (НДУ) від 15 вересня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку Дмитро ТЕВЕЛЬОВ.

«На сьогоднішній день передчасно говорити про їх (збори акціонерів – УНІАН) результати», - сказав він.

За інформацією Д.ТЕВЕЛЬОВА, на даний момент підготовка зборів є предметом серйозного аналізу для юристів ДКЦПФР і уряди. За його словами, при підготовці й під час проведення зборів «було кілька моментів, які дійсно необхідно серйозно проаналізувати».

На думку Д.ТЕВЕЛЬОВА, «аналіз дозволить зробити висновки про самі збори і про його наслідки». Він також відзначив, що «необхідний якийсь час для того, щоб проаналізувати, що було зроблене різними учасниками і сторонами при підготовці цих зборів».

Як повідомляв УНІАН, раніше з`явилася суперечлива інформація про проведення зборів акціонерів Нацдепозитарія. Так, відповідно до заяви прес-служби НДУ, загальні збори акціонерів ВАТ "Національний депозитарій України", намічені на 15 вересня, не відбулися і були перенесені на 17 листопада цього року. Як зазначили у прес-службі, збори акціонерів були перенесені на підставі схваленого прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ завдання з голосування представника держави на загальних зборах акціонерів НДУ, відповідно до якого представникові держави було заборонено реєструватися на зборах 15 вересня. Водночас, у ДКЦПФР на той момент відмовилися підтвердити або спростувати інформацію про проведення зборів. У комісії також відмовилися прокоментувати обнародувану у ряді ЗМІ інформацію про те, що збори акціонерів Нацдепозитарія таки відбулися внаслідок реєстрації на них від імені держави, що володіє 86% акцій НДУ, представника ДКЦПФР, а також про низку кадрових рішень, прийнятих на циих зборах.

Довідка УНІАН. ТОВ «Національний депозитарій України» створене відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про створення НДУ підписано Держкомісією з цінних паперів і фондового ринку і Нацбанком України в грудні 1998 року.

19 вересня 2006 року ДКЦПФР видала НДУ ліцензію на здійснення діяльності депозитарію цінних паперів строком на 10 років. На підставі одержаної ліцензії НДУ почав діяльність як депозитарій цінних паперів.

86% акцій в НДУ володіє держава.