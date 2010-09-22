ДКЦПФР чекає від Кабміну рішення щодо функціонування депозитарної системи

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) чекає від уряду рішення щодо її концепції з функціонування в Україні депозитарної системи, зокрема, щодо створення єдиного депозитарію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ДКЦПФР Дмитро ТЕВЕЛЬОВ.

«Якщо Кабінет міністрів підтвердить, що ми маємо рацію, що дійсно потрібен один центральний депозитарій, то вже наступним кроком буде відпрацювання механізму його формування», - відзначив він.

Д.Тевельов також додав, що тільки після вирішення принципових питань, що стосуються побудови депозитарної системи в цілому, функціонування центрального депозитарію, можна буде вирішити проблему створення центрального депозитарію. «Спочатку необхідно вирішити, що таке центральний депозитарій, а потім вже як його створювати», - відзначив він.

За його словами, на сьогодні позиція комісії полягає в тому, що депозитарна система в Україні повинна бути дворівневою – на першому рівні повинен знаходитися центральний депозитарій, на другому - інші депозитарні установи. При цьому, за словами Д.Тевельова, центральний депозитарій повинен виконувати такі функції, як встановлення кореспондентських відносин з міжнародними депозитарними установами, надання міжнародних кодів, встановлення певних норм і стандартів функціонування депозитарної системи.