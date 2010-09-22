Експерт: світові фондові ринки втратили позитивний настрій

Світові фондові ринки втратили позитивний настрій і почали фіксувати прибутки.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, у вівторок, 21 вересня, ринки зафіксували змішану динаміку торгів. Індекс DJ Stoxx 600 закрився зниженням на 0,5% на позначці 265 пунктів. Індекс S&P 500 втратив 0,3%, впавши нижче 1 140 пунктів. Індекс DJIA при цьому додав менше 0,1%.

За словами аналітика, статистика з американського ринку нерухомості вчора була позитивною. Кількість нових закладок будинків в серпні збільшилася до 598 тис., або на значні 10,5%. А кількість виданих на будівництво будинків дозволів зросла на 10 тис. до 569 тис. штук. Не зважачи на оптимістичні дані, ринки не поспішали рости – гравці вважали за краще зафіксувати прибуток напередодні засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC). Результати засідання не додали додаткової упевненості учасникам ринку. FOMC повторив свою традиційну заяву про те, що він продовжує стежити за ситуацією, вкотре вказавши при цьому на готовність додатково стимулювати економіку, не вдаючись в подробиці щодо інструментарію. Комітет також висловив стурбованість низьким рівнем інфляції.

Д.Бєлов відзначив, що індекс Української біржі у вівторок торгувався в бічному тренді протягом дня в очікуванні статистики з ринку житла в США. Позитивні дані з ринку нерухомості США привели до зростання індексу. До кінця робочого дня в Києві, європейський індекс DJ Stoxx 600 зріс на 0,2%, тоді як американські індекси торгувалися зниженням на 0,2%. Північний ГЗК і Харцизській трубний завод були лідерами зростання на Українській біржі серед акцій, що найактивніше торгувалися, у вівторок, додавши по 2,6% і 4,5% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 21 вересня, підвищився на 0,57% – до 795,25 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 94 млн. 801 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів виріс на 0,44% – до 1997,66 пункту. Загальний обсяг торгів склав 101 млн. 31 тис. грн., з них на терміновому ринку – 17 млн. 256 тис. грн.