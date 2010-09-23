Astrum: на світових ринках акцій переважають негативні настрої

На світових ринках акцій в середу, 22 вересня, переважали негативні настрої.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЭЛОВ.

За його словами, «у відсутності вагомих новин ринки вчора продовжували фіксувати позиції після тривалого ралі, відреагувавши на негативні новини від Microsoft і Adobe». Акції Microsoft знизилися на 2,2% після новини про випуск облігацій на 4,75 млрд. доларів. Акції Adobe втратили 19% після того, як компанія заявила, що продажі флагманського продукту Creative Suite виявилися низькими. Крім того, очікувані менеджментом компанії результати роботи в четвертому кварталі 2020 року виявилися нижчими за очікування учасників ринку.

Як відзначив Д.Бєлов, індекс DJ Stoxx 600 в середу закрився зниженням на 1,4%, опустившись до позначки 261 пункт. Індекс S&P 500 втратив 0,5%, знизившись до 1 134 пунктів. Індекс DJIA втратив 0,2%. Європейські ринки зафіксували ще більше падіння на тлі підвищення вартості страховки суверенного боргу (CDS) Ірландії (вартість страховки досягла найвищого рівня за 2 роки, склавши 4,67%) і Португалії.

За інформацією аналітика, сьогодні в 15:30 за київським часом вийде щотижнева статистика з безробіття у США. Станом на 18 вересня учасники ринку чекають збереження кількості звернень за допомогою з безробіття на рівні 450 тис. О 17:00 ринок дізнається про продажі нерухомості на вторинному ринку США. Консенсус-прогноз припускає збільшення кількості проданих в серпні будинків до 4,1 млн. шт. в порівнянні з 3,83 млн. шт. місяцем раніше. У цей же час буде опублікована динаміка індексу випереджаючих показників від Conference Board. Учасники ринку чекають, що за підсумками серпня зростання індексу збережеться на рівні попереднього місяця і складе 0,1%.