Світова економіка не дозволяє інвесторам розслабитися

Нині економіка продовжує "бентежити" гравців фондових ринків, причому як тих, які роблять ставки на пониження, так і тих, які розраховують на підвищення акцій. Ситуація у світовій економіці залишається абсолютно незрозумілою, і куди рухатися ринкам - питання, яке давно зависло в повітрі.

На попередньому тижні (з 13 по 17 вересня) фондові біржі перебували в ейфорії. На макрофронті майже зникли негативні дані, позитивні ж новини з кожним днем все більше посилювали свій вплив на настрої інвесторів.

Зокрема, зазначає аналітик інвестиційної компанії "Альтана Капітал" Яна Лаврик, торги на Українській біржі у понеділок, 13 вересня, відкрилися "гепом" вгору на тлі сприятливої зовнішньої кон`юнктури. Азіатські майданчики завершили день зростанням провідних індексів, російські і європейські ринки почали сесію на оптимістичній ноті. Підігріти апетит до ризику серед інвесторів змогли опубліковані напередодні дані щодо гуртових запасів товарів (+1,3% у липні) у США і промислове виробництво (+13,9% в серпні) у Китаї. Позитив на зарубіжні майданчики принесла також новина про те, що Базельський комітет схвалив глобальну реформу світового банківського сектора "Базель-3", яка спрямована на зміцнення світової фінансової і банківської систем за рахунок збільшення банківських ліквідних резервів і поліпшення їх якості. Проте, незважаючи на загальний позитивний настрій на зовнішніх ринках, індекс Української біржі практично відразу ж закрив вранішній "геп" і консолідувався на рівні закриття п`ятниці. На вітчизняному ринку знову склалася ситуація, у якій гравці використовують будь-яке зростання для фіксації прибутку, що говорить про невпевненість учасників торгів у подальшому напрямі котирувань акцій, вважає Я. Лаврик.

У наступні дні тенденції на українських майданчиках підтвердили вищенаведену думку аналітика. Падіння вітчизняних індексів чергувалося з підйомом, причому їх зниження відбувалося переважно на тлі зростання світових бірж.

Інвестори настільки втомилися від масового негативу, що будь-яке його послаблення вже є драйвером вартості акцій. Навіть на такому контрасті світові ринки на попередньому тижні знаходили привід для зростання, хоча і дуже невпевненого.

Так у останній день минулого тижня (17 вересня), добрі результати Oracle урівноважили погіршення споживчих настроїв, вважає аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов. За його словами, цього дня ринки показали змішані результати. Індекс DJ Stoxx 600 закрився падінням на 0,2%, зупинившись на позначці 263 пункти. Індекс S&P 500 додав менше 0,1%, закріпившись трохи вище за позначку 1125 пунктів. Індекс DJIA закрився зростанням на 0,1%. Європейські ринки торгувалися в низхідному тренді після публікації даних про індекс цін виробників. У серпні індекс залишився незмінним, тоді як учасники ринку чекали зростання на 0,3%. На цьому фоні акції банківського сектора торгувалися зі зниженням на тлі відновлення чуток про те, що їм буде потрібен додатковий капітал у разі погіршення стану ірландської економіки.

Як повідомив Д. Бєлов, американські ринки пройшли п`ятницю, 17 вересня у бічному тренді. Індекс споживчих настроїв від Університету Мічігану у вересні показав падіння на 2,3 пункту, тоді як консенсус-прогноз припускав його зростання на 1,1 пункту. Проте ці негативні дані знівелювали звістками з корпоративного сектора. Акції компанії Oracle виросли на 8,4% після публікації показників за перший фінансовий квартал компанії (червень-серпень 2010 року). Скоректований прибуток на акцію склав 42 центи, тоді як очікування учасників ринку складали 36 центів.

Українські фондові майданчики у п`ятницю, 17 вересня, показали зростання. Індекс ПФТС піднявся на 0,59% - до 793,99 пункту. Індекс Української біржі підвищився на 0,26% - до 1980,78 пункту.

На думку аналітиків компанії Astrum Investment Management, "припинення потоку негативних даних саме по собі позитивно позначається на фондових ринках, не дивлячись на те, що якихось різко позитивних подій у світовій економіці останнім часом не спостерігалося". Зростання на фондових біржах США продовжилося третій тиждень поспіль. За підсумками минулого тижня (з 13 по 17 вересня) індекс S&P 500 додав 1,4%, закрившись на рівні 1126 пунктів, а DJIA збільшився на 1,4% до 10608 пунктів.

Аналітики зауважують зі статистики, яка виходила минулого тижня, помірно позитивні дані з ринку праці і промисловості США, тоді як за споживчими настроями було зафіксовано погіршення ситуації. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття на 11 вересня склала 450 тис., що має на увазі зниження на 3 тис. за тиждень. Промислове виробництво у США виросло в серпні на 0,2%, що співпало з очікуваннями учасників ринку. При цьому індекс споживчих настроїв від Університету Мічігану у вересні зафіксував падіння на 2,3 пункту, тоді як консенсус-прогноз припускав його зростання на 1,1 пункту. Підтримку позитивним настроям продовжує надавати корпоративний сектор. Минулого тижня серед основних ньюзмейкерів були компанії Oracle, Kraft Foods та McKesson.

На думку аналітиків Astrum Investment Management, позитивна динаміка на фондових ринках призводить до зростання "апетиту до ризику", що наочно демонструють ключові індикатори - курс долара і динаміка попиту на облігації. Курс пари долар-євро минулого тижня знову здолав рубіж в 1,3. Спред індексу EMBI+ Global звузився на 9 пунктів до 273 пунктів. У той же час прибутковість американських казначейських облігацій стабілізувалася, трохи скоректувавшись після бурхливого зростання протягом першої половини вересня.

Поточний тиждень почався з абсолютного позитиву, який прийшов з Америки. Національне бюро економічних досліджень США несподівано заявило про те, що рецесія в країні закінчилася у червні минулого року. Висновок: економічний спад в економіці Сполучених Штатів вже позаду.

Окрім цього порадували інвесторів і новини з Європи. Міжнародні рейтингові агентства Moody`s і Fitch Ratings підтвердили суверенні рейтинги двох провідних держав Євросоюзу - Великобританії та Німеччини відповідно. Особливо примітно, що щодо Великобританії в інвесторів були дуже сильні (і цілком виправдані) сумніви.

На цьому тлі цікаво виглядає поведінка гравців українського ринку. Складається враження, що вони вже дозріли до того, що їм потрібний не лише зовнішній позитив, але і внутрішні стимули. Останніх, утім, поки не спостерігається, незважаючи на архіоптимістичні заяви представників уряду.

Характерно, що на тлі оптимізму світових ринків, який б`є через край, на початку тижня вітчизняні біржі показали різноспрямовану динаміку, що явно вказує на невпевненість інвесторів. Індекс ПФТС у понеділок, 20 вересня, знизився на 0,41% - до 790,74 пункту. При цьому індекс Української біржі виріс на 0,41% - до 1989 пунктів.

Як виявилось, гравці вітчизняних майданчиків у цьому випадку виявилися праві, не піддавшись загальному оптимізму. У наступні дні тижня і макроекономічні новини з Америки та Європи, і невизначені заяви ФРС США не принесли упевненості інвесторам. Швидше, навіть навпаки. Та і звіти корпорацій, серед яких такі гіганти як Microsoft та Adobe, додали свою велику "ложку дьогтю" в загальну бочку невпевненості у завтрашньому дні світової економіки.

У цілому ж нинішній тиждень як на зарубіжних, так і на вітчизняних майданчиках виявився настільки волатильним, що навіть не варто деталізувати, хто і коли падав, а хто - ріс. Залишається лише чекати. Або безперечних доказів вже заявленого закінчення рецесії, або поглиблення глобальної економічної кризи. Останнє, на жаль, усе ще ймовірно…

Володимир Оранський (УНІАН)