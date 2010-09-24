Експерт: світові фондові ринки ростуть, а український стоїть на місці

Український ринок акцій вже понад місяць консолідується в межах 2022-1977 пунктів, тоді як світові фондові індекси показували позитивну динаміку.

Про це повідомила в інтерв'ю кореспондента УНІАН начальник аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олена ЄВДОЧЕНКО.

При цьому, додала вона, "активність інвесторів на вітчизняному ринку низька. Виходячи з індикатора R.C.I., більшість блакитних фішок знаходяться в зоні перепроданности. А пояснити цю тенденцію можна відсутністю ліквідності на українському ринку акцій - мабуть, валютні ризики зупиняють великих іноземних інвесторів інвестувати кошти в акції українських емітентів".

За інформацією О. ЄВДОЧЕНКО, торги на українському фондовому ринку почалися сьогодні зі зниження котирувань більшості блакитних фішок. Індекс UX, йдучи за зарубіжними майданчиками, втратив на початку торгів близько 0,4%.Торговельна сесія на фондових біржах США напередодні завершилися зниженням основних індикаторів, тому сьогодні вітчизняні майданчики відіграють це зниження. Інвесторів розчарував звіт про ринок праці, який вийшов учора і вказав на несподіване зростання числа первинних заявок на допомогу з безробіття у США.

Як зазначила аналітик, сьогодні зранку ф'ючерси на основні американські індекси додають близько 0,4%, європейські індекси втрачають в середньому на 0,35%. "Коректувальне зниження на світових фондових майданчиках, яке ми зараз спостерігаємо, є цілком закономірним після стількох днів зростання напередодні", - вважає О.ЄВДОЧЕНКО.

Зокрема, за її словами, російський ММВБ з кінця серпня виріс в середньому на 7%, американський S&P і японський Nikkei з початку вересня - на 9%, європейські фондові індикатори показали зростання в середньому на 7%. "А ось на українському фондовому ринку ситуація інша", - підкреслила аналітик.