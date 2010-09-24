Експерт: світові ринки акцій у четвер знаходилися у низхідному тренді

Світові ринки акцій у четвер, 23 вересня, знаходилися в низхідному тренді.

Про це сказав агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він повідомив, що за підсумками торгів четверга індекс DJ Stoxx 600 втратив менше 0,1. Індекс S&P 500 знизився на 0,8%, зупинившись на позначці 1 125 пунктів. Індекс DJIA втратив 0,7%.

За словами аналітика, причиною слабкості європейських ринків стали негативні дані з Німеччини. Індекс менеджерів з закупівель у сфері виробництва у вересні показав зниження на 2,9 пункту, тоді як учасники ринку чекали падіння на 0,6 пункту. Індекс менеджерів з закупівель у сфері послуг також показав зниження на 2,6 пункту за цей період. Ірландія знову розчарувала ринки: скорочення ВВП країни у другому кварталі 2010 року склало 1,2%, тоді як учасники ринку чекали зростання на 0,4%.

Д. БЄЛОВ додав, що зі США у четвер надійшли неоднозначні дані. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття на 18 вересня несподівано виросла на 12 тис. порівняно з попереднім значенням і склала 465 тис., що внесло сум'яття у настрої учасників ринку. Статистика з ринку нерухомості була навпаки позитивною: продажі вторинної нерухомості в серпні виявилися трохи вищими консенсус-прогнозу, склавши 4,13 млн. будинків, що відповідає зростанню на 7,6%. Крім того, індекс випереджаючих показників від Conference Board в серпні показав зростання на 0,3% (при очікуваннях у 0,1%).

За інформацією аналітика, у п'ятницю, о 15:30 за київським часом, вийде статистика динаміки замовлень на товари тривалого користування у США. Учасники ринку чекають, що в серпні кількість замовлень зменшилася на 1%. О 17:00 ринок дізнається продажі нерухомості на первинному ринку США. Консенсус-прогноз припускає збільшення кількості проданих в серпні будинків до 295 тис. порівняно з 276 тис. місяцем раніше.

"Зовнішній фон для українського ринку у п'ятницю помірно негативний", - вважає аналітик.