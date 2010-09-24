На Варшавській біржі продано більше 6% акцій українського холдингу Astarta

На Варшавській фондовій біржі у четвер, 23 вересня, продано поза біржовою торгівлею 6,4% акцій одного з найбільших агрохолдингів в Україні - компанії Astarta.

Згідно з повідомленням біржі, яке у своєму розпорядженні має УНІАН, у ході таких званих "пакетних операцій" продано 1,6 млн. акцій вартістю 75 злотих кожна (120 млн. злотих або близько 40 млн. доларів).

На закритті торгів у четвер папери компанії знизилися на 1,2% - до 76,45 злотих.

На сьогоднішніх торгах до 12.30 акції компанії коштували майже 80 злотих.

Довідка УНІАН. Капіталізація ASTARTA Holding N.V., акції якої з серпня 2006 року котируються на Варшавській фондовій біржі, зараз складає близько 520 млн. євро при балансовій вартості близько 180 млн. євро.

На кінець червня ц.р. 40,19% акцій компанії належали компанії Albacon Ventures Limited, 35,19% - фірмі Aluxes Holding Limited, 5,15% - Aviva Investors Poland SA.

19,47% акцій знаходяться у вільному обороті.

ASTARTA, головною спеціалізацією якої є вирощування буряку і виробництво цукру, на кінець 2009 року орендувала в Україні 180 тис. га землі.

Компанія також вирощує зернові, олійні культури і займається тваринництвом.