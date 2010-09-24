Експерт: суверенні єврооблігації на торгах у п'ятницю укріпили свої позиції

Українські суверенні єврооблігації на торгах у п`ятницю укріпили свої позиції і котирувалися на 0,25 процентних пунктів вище, в порівнянні із закриттям попереднього дня.

Про це повідомила кореспондентові УНІАН дилер відділу торгових операцій ГІК Dragon Capital Світлана РУСАКОВА.

Як відзначає експерт, новий випуск Україна-15 торгувався в межах 99,5/100,0 (прибутковість знизилася до 7-6,88%), а Україна-20 виросла до рівня 99,75/100,25 (прибутковість склала 7,79-7,71%).

За словами С.Русакової, за суверенними облігаціями "підтяглися" і єврооблігації "Нафтогазу України", досягнувши рівня 107,75/108,25 (7,24-7,10%). Квазісуверенні папери Укрексімбанку-15 також знайшли купівельну підтримку: попит підштовхнув котирування вгору до 102,25/103,5, що передбачає прибутковість на рівні 7,71-7,46%. У той же час, за словами експерта, вихід позитивних фінансових результатів за перше півріччя 2010 р. компанії ДТЕК не зробив значного впливу на котирування паперів: протягом торгового дня пропозиція і попит залишалися збалансованими.

Євробонди ДТЕК з погашенням у 2015 р. котируються на колишніх цінових рівнях 102,25/103,25, що передбачає прибутковість 8,89-8,62%. У цілому, як відзначає С.Русакова, схожа ситуація спостерігається і щодо решти ліквідних корпоративних паперів.