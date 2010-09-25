Експерти: повернення «ЗАлК» у держвласність - перевірка відносин з РФ

Експерти вважають, що повернення Запорізького алюмінієвого комбінату («ЗАлК») у державну власність є перевіркою на міцність українсько-російських відносин.

Таку думку експерти висловили в експертному опитуванні, проведеному Інститутом Горшеніна.

В інституті нагадують, що Генеральна прокуратура України добивається повернення в держвласність найбільшого вітчизняного виробника алюмінію - «ЗАлК». Зараз підприємством володіє підконтрольний російському бізнесмену Олегу ДЕРИПАСКУ алюмінієвий гігант «РусАл». У зв`язку з цим Інститут Горшеніна провів опитування серед експертів про те, як довго триватимуть судові розгляди, як даний конфлікт позначиться на відносинах між Росією та Україною, а також які перспективи розвитку української алюмінієвої промисловості.

Директор інвестиційно-банківського департаменту інвестиційної групи «Сократ» Володимир КЛИМЕНКО вважає, що конфлікт навколо повернення «ЗАлК» у держвласність матиме затяжний характер і може викликати резонанс у політичних і ділових відносинах Росії та України. На думку експерта, досягти компромісу можна шляхом зміни тарифу на електроенергію для комбінату. «Виробництво алюмінію вимагає великої кількості електроенергії, тому алюмінієві заводи, як правило, будуються біля гідроелектростанцій і отримують дешеву електроенергію. Компроміс можливий саме в розрізі отримання електроенергії за іншим тарифом», - сказав В.КЛИМЕНКО.

Він також додав, що ціна на електроенергію для підприємства й надалі впливатиме на привабливість цього активу. «Комбінат може бути цікавий іншим провідним іноземним виробникам алюмінію. Але питання тарифу на електроенергію все одно стоятиме. Без його рішення завод, можливо, нікому не буде цікавий», - сказав експерт.

Віце-президент УСПП, голова наглядової ради компанії «МТ-ІНВЕСТ», кандидат економічних наук Мирослав ТАБАХАРНЮК також вважає, що повернення комбінату в держвласність може спричинити низку негативних наслідків. «Перше, про що варто сказати – це політичні наслідки такого рішення. Я вважаю, що буде неправильно, якщо «ЗАлК» буде повернено в держвласність. Також слід враховувати, як це позначиться на інвестиційному кліматі та інвестиційних можливостях України», - сказав експерт.

Разом із тим, віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців високо оцінив перспективи розвитку української кольорової металургії. «Україна має сировинні ресурси для розвитку алюмінієвої промисловості, має потужності по електроенергії. Виходячи з того потенціалу, який вона має, вона приречена бути країною з великими обсягами виробництва кольорових металів, зокрема, алюмінію», - сказав М.ТАБАХАРНЮК.

Аналітик із металургії ГІК «Aton» Ілля МАКАРОВ (Росія), у свою чергу, вважає, що даний конфлікт ніяк не вплине на відносини України та Росії. «З приходом нової влади в Україні відносини між державами налагодилися. Зараз лише один позитив. Один конкретний випадок із ДЕРИПАСКОЮ ніяк не вплине на відносини, до того ж, у ДЕРИПАСКИ останнім часом складається не зовсім хороша репутація в Росії», - сказав він і додав, що на даному етапі українська алюмінієва промисловість не зовсім цікава російському бізнесу. «Сьогодні своїх потужностей у «РусАл» достатньо. Алюміній в основному – це експортна продукція. У «РусАл» самого зараз проблеми з реалізацією своєї продукції, тому в даних умовах він не зовсім зацікавлений в українських алюмінієвих активах. Проте, окрім «РусАл», як одного з найбільших світових виробників алюмінію, думаю, взагалі ніхто не буде зацікавлений в українському підприємстві», - сказав І.МАКАРОВ.

Партнер міжнародної юридичної фірми «Integrites» Андрій ЛЯХОВ вважає, що тривалість розгляду та його резонанс залежатимуть від позицій, які сторони займуть у цьому конфлікті. «Якщо нинішній уряд України не повторюватиме досвіду попередньої адміністрації в націоналізації «Криворіжсталі», то ця суперечка може затягнутися на декілька років. Якщо всі сторони поводитимуться коректно і в рамках закону, суперечка не матиме негативного впливу в матеріальному плані на російсько-українські відносини. Проте, якщо Генпрокуратура ухвалить рішення націоналізувати підприємство, ДЕРИПАСКА, без сумніву, постарається задіяти важелі впливу та зв`язку, які у нього є в російському уряді, для утримання власності», - сказав А.ЛЯХОВ.