Експерт: на світових фондових ринках у п'ятницю відбувалося сильне зростання

На світових фондових ринках у п`ятницю, 24 вересня, відбувалося сильне зростання.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, 24 вересня індекс DJ Stoxx 600 виріс на 1,1%, індекс S&P 500 додав 2,1%, а індекс DJIA піднявся на 1,9%. Як підкреслив Д.БЄЛОВ, макроекономічна статистика, яка вийшла у п`ятницю, привнесла позитивний настрій на ринки. Індекс інституту IFO, що відображає ділові настрої у Німеччині, у вересні показав зростання на 0,1 пункту, хоча учасники ринку чекали його зниження на 0,3 пункту.

Аналітик відзначив, що статистика зі США у п`ятницю також була позитивно сприйнята ринками. Замовлення на товари тривалого користування в серпні знизилися на 1,3% при очікуванні зниження в 1%. Проте основним чинником зниження даного показника стали замовлення на транспортні засоби. Замовлення на товари тривалого користування без урахування транспортних засобів зросли на 2%, а ринок чекав росту лише на 1%. При цьому динаміка останнього показника за липень була переглянута з падіння на 3,8% до падіння на 2,8%. Продажі нових будинків в США в серпні склали 288 тис., що виявилося нижчим за очікування, проте в точності відповідало переглянутому значенню за липень.

За інформацією аналітика, сьогодні о 15:30 за київським часом опублікований індекс виробничої активності від Федерального резервного банку Чікаго. Учасники ринку чекають, що в серпні індекс складе -0,5 пункту, у порівнянні з 0 пунктів у липні. О 17:30 буде опублікований індекс виробничої активності від Федерального резервного банку Далласа. Згідно консенсус-прогнозу, у вересні значення індексу має скласти -7 пунктів, тоді як у серпні індекс складав -13,5 пункту.

Зовнішній фон для українського ринку цінних паперів сьогодні позитивний, вважає Д.Бєлов.