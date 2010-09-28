Світові фондові ринки у понеділок фіксували прибуток – експерт

Київ. 28 вересня. УНІАН. Світові фондові ринки у понеділок, 27 вересня, фіксували прибуток від зростання напередодні.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він відзначив, що згідно з опублікованим індексом виробничої активності Федерального резервного банку Чікаго, виробнича активність в даному регіоні в серпні трохи відхилилася від тренду. Індекс показав значення -0,53 пункту, тоді як учасники ринку чекали значення -0,5 пункту. У той же час індекс Федерального резервного банку Далласа про виробничу активність в цьому південному регіоні країни приніс ще більше розчарування ринкам. У вересні індекс виробничої активності регіону склав -17,7 пункту при очікуванні в -7 пунктів. Негативні значення індексів указують на відхилення динаміки від тренду вниз, тоді як позитивні – на перевагу над трендом, пояснив аналітик.

Д.Бєлов також повідомив, що акції компаній фінансового сектору у понеділок зафіксували найбільше падіння, після того, як рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинг ірландського Anglo Irish Bank відразу на три кроки (з A3 до Baa3), оскільки банк може потребувати державної підтримки.

За словами аналітика, у понеділок індекс DJ Stoxx 600 скорегувався на 0,4%. Індекс S&P 500 втратив 0,6%, а індекс DJIA знизився на 0,4%. Індикатор Української біржі рухався в унісон зі світовими майданчиками. Індекс УБ відкрився зростанням котирувань, але не зміг зафіксувати досягнуті результати. На тлі відсутності важливих новин трейдери фіксували прибуток після п`ятничного зростання. Обсяг торгів акціями був низьким і склав 50 млн. грн. «Стірол» став лідером падіння, втративши 2,85%.

За інформацією Д.Бєлова, сьогодні в 17:00 за київським часом вийдуть дані про споживчі настрої в США від Conference Board. Учасники ринку чекають, що у вересні індекс складе 52,1 пункту, що на 1,4 пункту нижче за серпневий показник. У цей же час буде опубліковано індекс виробничої активності Федерального резервного банку Річмонда. Згідно з консенсус-прогнозом, у вересні індекс має знизитися на 5 пунктів і скласти +6 пунктів.

Зовнішній фон для українського ринку сьогодні негативний, вважає аналітик.