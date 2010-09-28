КМДА має намір продати 29,94% акцій Борщаговського хіміко-фармацевтичного заводу

Головне управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації оголосило конкурс з відбору оцінювача для визначення ринкової вартості з метою продажу 29,94% акцій ЗАТ НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”.

Відповідне оголошення опубліковане в муніципальній газеті «Хрещатик» (№139 від 28 вересня ц.р.).

Згідно з повідомленням, конкурс з визначення оцінювача відбудеться 13 жовтня 2010 року.

Довідка УНІАН. ЗАТ “Науково-виробничий центр “Борщаговській хіміко-фармацевтичний завод” (БХФЗ, м. Київ) займається виробництвом і реалізацією більше 100 лікарських препаратів: препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, центральної нервової системи, вітамінів, анальгетиків, сорбентів і інших ліків.