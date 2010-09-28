92,79% «Укртелекому» виставлять на конкурс з відкритою пропозицією ціни

Державний пакет акцій ВАТ "Укртелеком" у розмірі 92,79% статутного фонду буде виставлений на конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону.

Про це сказано в оприлюдненому на урядовому сайті розпорядженні Кабінету міністрів України № 1884-р від 27 вересня 2010 р.

Як зазначено у розпорядженні, Кабінет міністрів також анулював своє попереднє розпорядження № 828 від 17 липня 2009 р., відповідно до якого управління корпоративними правами держави в "Укртелекомі" було покладене на Міністерство транспорту і зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні, 28 вересня, заявив журналістам, що "відповідно до законодавства розроблений графік (приватизації - УНІАН)". "Ми розраховуємо, що до кінця року ця приватизація відбудеться", - додав він.

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО 1 вересня повідомив журналістам, що початкова вартість держпакету акцій "Укртелекому", що приватизовується, може скласти близько 12 млрд. грн.

При цьому, за його словами, капіталізація пакету акцій цього комунікаційного підприємства, що знаходиться в держвласності, на той момент складала 10 млрд. 400 млн. грн.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" - монополіст на ринку зв'язку, число абонентів місцевого телефонного зв'язку складає понад 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв'язку (під ТМ Utel) та ін.

Дохід компанії у 2009 році склав 8,4 млрд. грн., збитки компанії - 456,4 млн. грн.