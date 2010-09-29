Депутатам Київради запропонують відмінити приватизацію понад 300 об’єктів

Заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр МАЗУРЧАК заявляє, що в мерії підготовлений перелік з понад 300 важливих об'єктів столиці, які запропонують депутатам Київради вилучити з програми приватизацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О. МАЗУРЧАК сказав в ефірі Київської державної регіональної телерадіокомпанії (КДР ТРК).

"На 7 число на сесію Київради виноситься відміна понад 300 об'єктів. З переліку приватизації вилучається у тому числі і цілий ряд приміщень управлінь КМДА, які були продані. У тому числі було виставлено на продаж будівлю міського відділення Антимонопольного комітету, районний відділ міліції, Київмлин.", - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, повний список буде розданий усім депутатам.

Крім того О. МАЗУРЧАК заявив, що на сьогодні припинене оформлення 2,5 тис. земельних ділянок, які рішенням Київради були передані різним невідомим особам, у тому числі підставним студентам.

"Сьогодні йде робота. Жодна з цих земельних ділянок не оформлена. Йде слідство і з деяких питань, уже відкриті кримінальні справи", - зазначив заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у 2008-2009 роках на пленарні засідання сесії Київради виносилися великі блоки питань про передачу у власність по 10 соток столичної землі різним приватним особам, громадянам. Блоки містили від десятків до сотень відповідних проектів рішень, які голосувалися депутатами на засіданнях сесії без обговорень.

У кінці минулого року газета "Сьогодні" написала, що має приклади операцій, коли земля відводилася для "липових землевласників", яких шукають, зокрема, на біржі праці, на вокзалі і в гуртожитках. Так, за інформацією видання, безробітному з Хмельницької обл. заплатили 100 грн., а студентові КПІ - 200 грн. за участь в операції.

При цьому видання зазначало, що столична прокуратура не раз стверджувала, що 10 соток, які постійно роздають на сесії, видають зовсім не киянам, а підставним людям, які потім перепродають сотки якійсь відомій персоні.

У той же час в мерії стверджували, що якщо подібні випадки і є, то чиновникам про це невідомо.

Після великої хвилі громадської критики і невдоволення, 25 березня ц.р. Київрада відмінила свої попередні рішення про приватизацію приміщень, які займають 13 посольств і 9 об'єктів метрополітену. Дещо раніше через соціальну напруженість і на задоволення протесту прокуратури депутати відмінили рішення про приватизацію приміщень Володимирського і Житнього ринків.