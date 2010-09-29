Експерти: активність на ринку єврооблігацій вчора була нижче середньої

Активність на українському ринку єврооблігацій у вівторок, 28 вересня, була нижчою за середню.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, трохи знизилися у вівторок довгі суверенні випуски. Муніципальні і корпоративні папери в ціні не змінилися. Високий попит мали облігації банків, а саме "Приватбанку", "Альфабанку Україна" і ПУМБ.

Як повідомляють аналітики, українські акції, що торгуються на міжнародних майданчиках, учора продемонстрували змішану динаміку. Найбільше впав в ціні Cadogan Petroleum. JKX Oil & Gas і Regal Petroleum втратили 0,19% і 1,84% відповідно. Новина про залучення Ferrexpo (+0,38%) нового кредиту трохи підштовхнула ціну на акції компанії. МХП (+0,92%) також закрився зростанням. На Варшавській фондовій біржі "Астарта" (- 2,62%) і "Кернел" (- 1,66%) торгувалися в червоній зоні.