Експерти: індекс Української біржі коливався протягом усього вчорашнього дня

Індекс Української біржі коливався протягом усього вчорашнього дня під впливом збільшеного оптимізму споживачів у Німеччині і позитивної економічної статистики у Великобританії з одного боку, і падінням довіри споживачів і негативної статистики виробництва у США - з іншо го

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, за підсумками вівторка, 29 вересня, вітчизняні фондові майданчики знизилися. Найбільше падіння продемонстрували акції гірничо-металургійного сектора. Так, Авдіївський коксохім втратив 0,85%, "Азовсталь" - 1,7%, метзавод Єнакіївський - 0,29%, Ясинівський КХЗ - 0,11%. Лідером падіння став Алчевський меткомбінат (- 2,87%).

За інформацією аналітиків, "Мотор Січ" (- 1,73%) і "Центренерго" (- 1,63%) у вівторок також істотно знизилися. При цьому і банки також наслідували загальний негативний тренд. "Райффайзен банк Аваль" впав на 1,01%, "Укрсоцбанк" - на 2,67%. У зеленій зоні закрилися тільки "Укрнафта" (+1,70%), "Укртелеком" (+0,72%) і "Західенерго" (+2,34%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 28 вересня, знизився на 0,02% - до 791,44 пункту. Загальний об'єм торгів склав 321 млн. 139 тис. грн.