Хто стане головним зв'язківцем України – Ахметов чи росіяни?

Україна – країна традицій. Ми постійно відзначаємо Восьме березня, Старий-новий рік і ще масу «важливих» радянських дат, які для годиться, з урахуванням національних пріоритетів, перейменували. Ще однією традицією, правда не пов`язаною зі святами, є приватизація "Укртелекому". Якої б спрямованості чи забарвлення не була влада, які б обіцянки не давала або помилки не робила, незмінним залишається намір продати підприємство. Не став винятком і теперішній уряд “прагматиків”. Днями прем`єр-міністр Микола Азаров досить неоднозначно задекларував, що Кабмін ухвалив рішення виставити на продаж основне телекомунікаційне підприємство країни єдиним пакетом. Пізніше на урядовому сайті було обнародувано розпорядження, в якому окрім заявленого прем`єром йшлося і про анулювання попереднього рішення Кабміну щодо передачі прав на управління «Укртелекомом» Міністерству транспорту і зв`язку.

Імовірно, до продажу «Укртелекому» уряд підштовхнула логіка подій. Зокрема, повний провал виконання плану з приватизаційних надходжень. З початку року він складав близько 10 млрд. грн., але улітку був зменшений до майже 6 млрд. Проте навіть корекція не принесла бажаного результату. Надходження від приватизації на початок вересня склали 511,6 млн. грн. - 8% річного плану! Єдиний істотний продаж за весь час – реалізація 76% акцій “Луганськтепловозу”, але й тут не обійшлося без скандалу, який і досі не вичерпався. Приватизація інших підприємств, зокрема, Одеського припортового заводу, виглядає на даний момент віддаленою перспективою. Тому і пригадали про вічну соломинку для приватизаторів усіх часів – “Укртелеком”. Нащо приховувати, об`єкт справді солідний, його продаж дозволить не тільки виконати, а, з урахуванням коректив, перевиконати план з надходжень з приватизації держвласності.

До речі, голова Фонду держмайна Олександр Рябченко заявляв, що вважає 12 млрд грн (1,5 млрд дол. США) пристойною ціною за пакет акцій «Укртелекому». Приблизно такої ж думки і експерти. За оцінкою керівника аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олени Євдоченко, капіталізація підприємства на сьогодні складає 10,9 млрд грн. За її словами, виходячи з поточної ринкової ціни вартість запланованого до продажу 92,79% пакету акцій «Укртелекому» складає 10,1 млрд грн. «На наш погляд, це той мінімум, який можна виручити в даний час від продажу підприємства, а з урахуванням премії за контроль сума може перевищити 13 млрд грн», - підкреслила О.Євдоченко.

***«Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку складає більше 10,3 млн осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку та ін. Доходи компанії в 2009 році склав 8,4 млрд грн, збитки - 456,4 млн грн. Чистий прибуток «Укртелекому» за 1 півріччя 2010 року - 47,973 млн грн, доходи (з урахуванням ПДВ і інших зборів) - 4,03 млрд грн. Кількість абонентів Інтернет – 1 млн користувачів.

А на думку директора аналітичного департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital Андрія Беспятова, з урахуванням стратегічної значущості компанії у зв`язку з її монопольним положенням на ринку фіксованого зв`язку, володінням єдиною в Україні ліцензією на мобільний зв`язок третього покоління і найбільшою мережею широкосмугового доступу до Інтернет, вартість “Укртелекому” може досягти 14 млрд грн (1,8 млрд дол. США).

Усе б добре, але в ситуації з “Укртелекомом” насторожують кілька моментів. Перший – традиція довго говорити про його приватизацію, ухвалювати навіть якісь рішення, але в останню мить все переносити на кращі часи. Так, не зважаючи на заяву прем`єр-міністра про вірогідний продаж «Укртелекому» до кінця року, приватизаційний конкурс ще не оголошено, до того ж, необхідно відвести певний час на його підготовку. За словами директора департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексія Блінова, на сьогоднішній день ситуація з реорганізацією компанії істотно не змінилася, залишаються не до кінця вирішеними такі обтяжливі проблеми, як соціальні зобов`язання (зокрема, фінансування універсальних послуг) і надмірні витрати. Результатом цього можуть стати додаткові умови приватизації (так звані інвестиційні зобов`язання) для нового власника, що може пригальмувати продаж компанії.

З іншого боку, варто відзначити, що на даний момент позиції прихильників приватизації «Укртелекому» міцні як ніколи: різні гілки влади зараз не знаходяться в стані постійної міжусобної війни, та й глава ФДМ А.Рябченко є палким прихильником продажу компанії. До того ж, економічна ситуація в країні підштовхує до цього, зокрема, проблеми з наповненням бюджету. Скільки б не говорили урядовці про невитрачання коштів від приватизації на проїдання, здається, інших варіантів, куди їх спрямують, немає.

Проте, є ще один чинник, який може перешкодити продажу «Укртелекому». Багато що залежить від того, хто виступить його покупцем. При будь-якій згадці про приватизацію підприємства нинішній голова Фонду держмайна як молитву повторює фразу про велику зацікавленість в «Укртелекомі» іноземних інвесторів. З його слів виходить, що зараз в приймальні Фонду не проштовхнутися, вона забита представниками крупних міжнародних корпорацій, а також банків-радників зі світовим іменем.

Але експерти в цьому питанні більш стримані. Так, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital А.Беспятов сумнівається, що встановленого законодавством терміну в 75 днів на проведення конкурсу буде достатньо для того, аби всі зацікавлені міжнародні інвестори провели належну перевірку (due diligence) “Укртелекому”. На думку аналітика, цілком можливо, що список потенційних покупців обмежиться українськими і російськими компаніями. Крім того, поспішність в ухваленні рішення про приватизацію свідчить, що уряд хоче одержати доходи від продажу “Укртелекому” вже цього року. Хоч закон і надає майбутньому покупцеві термін до 60 днів для здійснення розрахунків, Кабмін, ймовірно, постарається домовитися про дострокову оплату, що також обмежить кількість претендентів на покупку.

Тим часом, ряд аналітиків вважає, що ситуація може бути прозаїчнішою - українські реалії, непрозорість роботи телекомунікаційного підприємства, правила гри на ринку, кулуарність дій влади начисто відрізують від участі в приватизації західних інвесторів. Так, поцікавитися умовами конкурсу завжди можна, але стати його повноцінним учасником – навряд чи. Тим паче, за словами обізнаних людей, конкурс оголосять лише тоді, коли визначать його переможця. Тобто, оголошення конкурсу з продажу “Укртетелекома” автоматично означатиме його закінчення – покупця вже вибрано. Зрештою, чого гріха таїти, так у великій українській приватизації було майже завжди. Хочте знати, хто буде переможцем – читайте конкурсні умови.

Подібні міркування підтверджує і представник однієї міжнародної консалтингової фірми. На його думку, переможцями конкурсу по “Укртелекому” можуть бути “без варіантів” або росіяни, або афільовані панові Ахметову структури. Він вважає, що для російських інвесторів “Укртелеком” представляє, скоріше, “не економічну, а геополітичну цінність”.

Якщо такі коментарі виходять від представників міжнародних консалтингових компаній, то, очевидно, жодних ілюзій щодо результатів своєї участі в даному приватизаційному конкурсі у західних інвесторів немає.

Виходячи з цього, залишається вирішити останнє питання – хто ж все-таки стане щасливим власником найбільшої телекомунікаційної компанії України – Ахметов чи росіяни? Відразу варто відзначити, що перемога однієї чи іншої сторони викличе бурю емоцій як у опозиції, так і у незадоволених програшем учасників конкурсу. І кулуарні домовленості в цьому випадку мало допоможуть. Справді, як українській владі переконати росіян утриматися від участі в конкурсі на користь українського капіталу, або які слова знайти для Ахметова, щоби той поступився росіянам? Завдання майже нереальне, а можливий скандал за своїми розмірами і наслідками має шанс перевершити все, що відбувалося в цій сфері раніше.

Проте сторони можуть піти й іншим шляхом. Є велика вірогідність того, що потенційні покупці “Укртелекому” об`єднаються, іншими словами створять пул для участі в приватизаційному конкурсі. Саме у цьому пулі і буде чітко виписана частка участі росіян і Ахметова, щоби виключити можливість якого-небудь глобального конфлікту в майбутньому. Зрештою, досвід створення і роботи спільних російсько-українських підприємств наша країна вже має...

Максим Хорунжий (УНІАН)