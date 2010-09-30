Експерт: вчора на ринку єврооблігацій спостерігалося помітне пожвавлення

На ринку українських єврооблігацій вчора спостерігалося помітне пожвавлення з переважанням покупців.

Про це повідомила УНІАН дилер відділу торгових операцій інвестиційної компанії Dragon Capital Світлана РУСАКОВА.

За її словами, пожвавлення на ринку сприяло зростанню цін на українські суверенні єврооблігації, а також на папери корпоративного сектору. У результаті Україна-20 піднялася до рівня 100,25/100,75, що передбачає прибутковість 7,71-7,64%. У той же час котирування Нафтогазу-14 не змінилися і залишилися на рівні 108,0/108,5 (7,16-7,0%). Серед банків високий попит, як і раніше, мають єврооблігації ПУМБ-14, які котирувалися в діапазоні 96,75/97,5 (11,99-11,76%). У корпоративному секторі пальма лідерства дісталася Метінвесту-15, папери якого торгувалися в межах 105,75/106,5 (8,71-8,82%).