Експерт: світові ринки акцій знову знизилися

Світові ринки акцій в середу, 29 вересня, знову зафіксували зниження.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він повідомив, що за підсумками торгів 29 вересня індекс DJ Stoxx 600 втратив 0,5%. Індекс S&P 500 знизився на 0,3%, а індекс DJIA — на 0,2%.

За словами аналітика, в умовах відсутності значущих новин американський ринок в середу торгувався в бічному тренді. Утім, спостерігалися галузеві особливості. Основною новиною за день стало різке скорочення запасів нафти в США. Згідно з даними Департаменту енергетики США, станом на 24 вересня запаси нафти склали 357,86 млн барелів, скоротившись за тиждень на 475 тис. бар., що привело до зростання цін на нафту більш ніж на 2%. На тлі стрибка цін на нафту підвищилися акції нафтових компаній Sunoco і BP. Проте в споживчому секторі спостерігалося падіння котирувань, лідером якого стали акції Urban Outfitters, що втратили 8,4%.

Як відзначив Д.Бєлов, сьогодні о 15:30 за київським часом вийдуть дані з чергового перегляду динаміки ВВП США за другий квартал 2010 року. Учасники ринку не чекають сюрпризів і прогнозують збереження оцінки зростання ВВП на 1,6%. У цей же час буде опублікована статистика по щотижневих заявках на допомогу з безробіття в США. Згідно з прогнозами учасників ринку, кількість заявок станом на 25 вересня має скласти 460 тис., що на 5 тис. нижче за значення попереднього тижня. О 16:45 будуть опубліковані дані індексу менеджерів з закупівель у Чікаго. Учасники ринку чекають, що у вересні індекс складе 55,5 пункту, що на 1,2 пункту нижче за серпневий показник.

На думку аналітика, зовнішній фон для українського ринку цінних паперів сьогодні помірно негативний.