Phoenix Capital: український фондовий ринок продемонстрував підвищену волатильність

Торги на українському фондовому ринку в середу, 29 вересня, характеризувалися підвищеною волатильністю.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, торги на Українській біржі в середу відкрилися упевненим зростанням котирувань, проте згодом ціни почали знижуватися і за підсумками дня індекс впав. Загальний обсяг торгів був помірним.

За інформацією аналітиків, якнайгірші результати в середу продемонстрували банки. «Райффайзен банк Аваль» втратив 1,09%, «Укрсоцбанк» знизився на 1,72%.

Аналітики повідомляють, що більшість компаній гірничо-металургійного сектору в середу продовжили падіння. Алчевський меткобінат втратив 0,18%, Aвдєєвский коксохім - 1,17%, «Азовсталь» - 0,26%. Тільки Єнакієвський метзавод піднявся на 0,11%, а Ясинівський КХЗ в ціні не змінився.

В огляді наголошується, що генкомпанії («Центренерго» втратила 1,11%, «Західенерго» - 0,72%), «Мотор Січ» (-1,17%) і «Укртелеком» (-0,12%) також впали в ціні. Істотне зростання продемонструвала «Укрнафта», додавши 1,59%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 29 вересня, підвищився на 0,19% – до 792,92 пункту. Загальний обсяг торгів склав 595 млн. 775 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,49% – до 1970,34 пункту. Загальний обсяг торгів склав 93 млн. 270 тис. грн., з них на терміновому ринку – 19 млн. 709 грн.