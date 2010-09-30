Експерти: торги українськими акціями на іноземних біржах закрилися різноспрямовано

Торги українськими акціями на іноземних майданчиках за підсумками вчорашньої сесії закрилися різноспрямовано.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, інвестори купували акції нафтогазових компаній і Ferrexpo (+3,33%). Cadogan Petroleum підвищився на 3,75%, JKX Oil & Gas піднявся на 1,08%. Що стосується паперів компаній харчової промисловості, то «Кернел» (+1,15%) виріс, а «Астарта» (-0,46%) і МХП (-0,86%) дещо знизилися.

Як відзначають аналітики, на українському ринку єврооблігацій вчора росли корпоративні випуски. Серед лідерів виявилися МХП, «Метінвест» і ПУМБ – всі папери додали близько пункту. Суверенні облігації теж дещо зросли.