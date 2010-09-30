Експерти: Торги на фондовому ринку у середу мали підвищену волатильність

Торги на українському фондовому ринку у середу, 29 вересня, характеризувалися підвищеною волатильністю.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, торги на Українській біржі у середу відкрилися упевненим зростанням котирувань, проте згодом ціни почали знижуватися, і за підсумками дня індекс впав. Загальний об'єм торгів був помірним.

За інформацією аналітиків, найгірші результати в середу продемонстрували банки. "Райффайзен банк Аваль" втратив 1,09%, "Укрсоцбанк" знизився на 1,72%.

Аналітики повідомляють, що більшість компаній гірничо-металургійного сектора в середу продовжили падіння. Алчевський меткобінат втратив 0,18%, Aвдіївський коксохім - 1,17%, "Азовсталь" - 0,26%. Тільки метзавод Єнакіївський піднявся на 0,11%, а Ясинівський КХЗ в ціні не змінився.

В огляді сказано, що генкомпанії ("Центренерго" втратила 1,11%, "Західенерго" - 0,72%), "Мотор Січ" (- 1,17%) і "Укртелеком" (- 0,12%) також впали в ціні. Істотне зростання продемонструвала "Укрнафта", додавши 1,59%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 29 вересня, підвищився на 0,19% - до 792,92 пункту. Загальний об'єм торгів склав 595 млн. 775 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,49% - до 1970,34 пункту. Загальний об'єм торгів склав 93 млн. 270 тис. грн. з них на терміновому ринку - 19 млн. 709 грн.