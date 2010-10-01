Прокуратура запобігла незаконному банкрутству ВАТ "Квант"

Органи прокуратури запобігли незаконному банкрутству ВАТ "Квант", частка держави у статутному капіталі якого становить 73,278% та яке віднесено до об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Так, за касаційними поданнями Генеральної прокуратури України та прокуратури м. Києва Вищий господарський суд України скасував незаконні ухвали господарського суду м. Києва про безпідставне включення ряду комерційних структур до реєстру вимог кредиторів ВАТ "Квант" з вимогами на суму понад 102 млн. грн., про призначення арбітражного керуючого та про визнання товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції, поінформували в ГПУ.