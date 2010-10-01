Експерт: учасники фондових ринків вирішили зафіксувати прибуток за вересень

Учасники світових фондових ринків у четвер, 30 вересня, вирішили зафіксувати прибуток за вересень.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

При цьому, додав він, частина ринкових гравців вирішила перестрахуватися перед публікацією у п`ятницю статистики про виробничу активність в США. Глава ФРС Бен БЕРНАНКЕ в ході виступу у Вашингтоні знову наголосив на проблемах в економіці, і заявив, що ФРС повинна зробитити свій внесок до економічного розвитку країни. «Отже «вербальна інтервенція» монетарного регулятора, за традицією, що давно склалася, була дуже невиразною», - вважає аналітик.

За інформацією аналітика, у четвер світові ринки другий день поспіль закрилися невеликим зниженням котирувань. За підсумками торгів індекс DJ Stoxx 600 впав на 0,5%. Індекс S&P 500 скоротився на 0,3%, а індекс DJIA знизився на 0,4%. Європейські ринки знижувалися на відновленій прискіпливій увазі до банків Ірландії, які можуть потребувати додаткового фінансування, а також на новині про пониження кредитного рейтингу Іспанії агентством Moody`s з Aaa до Aa1.

Як відзначив Д.Бєлов, у четвер на ринок надходили позитивні новини, що привело до зростання американських індексів після відкриття на 0,8%. Оцінка зростання реального ВВП США в другому кварталі 2010 року була підвищена до 1,7%. Первинні заявки на допомогу з безробіття станом на 25 вересня знизилися на 16 тис. до 453 тис.

На думку аналітика, «п`ятниця буде рясною з погляду макроекономічних даних». Сьогодні о 15:30 за київським часом вийдуть дані про динаміку споживчих доходів і витрат в США. Учасники ринку чекають, що доходи американців в серпні зростуть на 0,3%, у порівнянні зі зростанням на 0,2% в липні. Витрати мають також зрости на 0,3%, що нижче за липневий показник зростання в 0,4%. О 16:55 будуть опубліковані дані про споживчі настрої у вересні. О 17:00 з`явиться статистика з виробничої активності в США у вересні. Учасники ринку чекають зниження індексу виробничої активності на 1,8 пункту до 54,5 пункту. У цей же час буде опублікована динаміка витрат на будівництво. У серпні скорочення витрат повинне скласти 0,4%, в порівнянні з скороченням на 1% в липні.