Чи залишилися інвестори на нашому фондовому ринку?

Кінець вересня не приніс нічого нового на фондові ринки, і традиційне "літнє затишшя" плавно перейшло в осіннє. Останнього не зовсім очікували експерти, які, радше, були схильні сподіватися на пожвавлення ринків після періоду літніх відпусток.

На початок останньої декади вересня склався дуже сприятливий для фондових бірж новинний фон. Як повідомив аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов, світові фондові ринки 20 вересня відреагували потужним ралі на заяву про закінчення рецесії у США. Приводом для значного зростання світових індексів стала заява авторитетного Національного бюро економічних досліджень (NBER) про те, що рецесія закінчилася ще у червні 2009 року. Таким чином, було офіційно оголошено про завершення щонайдовшої після Другої світової війни фази економічного спаду у США (початком рецесії був оголошений грудень 2007 року).

Д. Бєлов додав, що європейські ринки цього дня отримали додаткову порцію позитиву від рейтингового агентства Moody`s, яке заявило про збереження суверенного рейтингу Великобританії на рівні Ааа. При цьому агентство Fitch зберегло суверенний рейтинг Німеччини на найвищому рівні ААА.

Проте, варто наголосити, що на українському фондовому ринку протягом досить тривалого часу спостерігається повний застій. І що характерно, вітчизняні гравці не занадто звертають увагу на зовнішній позитив, якого вже просто недостатньо для віри в потенціал українських паперів. У той же час, учасники вітчизняного ринку цінних паперів, за відсутності внутрішньоекономічних стимулів зростання, хворобливо реагують на будь-які негативні новини ззовні.

Як підкреслила начальник аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олена Євдоченко, динаміка українського фондового ринку нині, після падіння у серпні, виглядає найгіршою серед країн з економікою, що розвивається, на тлі зростання російського ММВБ на 4,5%, Бразилії і Китаю на 9%, Індії на 14%. Український індекс UX за цей відтинок часу знизився на 0,8% унаслідок низької ліквідності на вітчизняному ринку. "Крім того, коли на світових фондових майданчиках стаються корекції вниз, українські учасники торгів дуже активно реагують на цей факт, відкриваючи короткі позиції, що призводить до значних втрат курсової вартості акцій на біржі", - сказала аналітик.

Не дивлячись на те, що міжнародні ринки нині більш схильні до зростання, ніж до падіння, тренд їх залишається невизначеним. Оптимізм інвесторів різко змінюється похмурими настроями, а позитив нерідко так само несподівано бере гору над песимізмом. Потрібно, звичайно, враховувати і чинник кінця місяця, який у нашому випадку все ж підтверджує невпевненість інвесторів, які вкладають кошти в акції. Занадто вже незрозуміло поводяться світові ринки, які в цілому начебто ростуть, але у той же час налаштовані не дуже позитивно.

На думку Д. Бєлова, уже 21 вересня світові фондові ринки втратили позитивний настрій і почали фіксувати прибутки. Цього дня ринки зафіксували змішану динаміку торгів. Індекс DJ Stoxx 600 закрився зниженням на 0,5% на позначці 265 пунктів. Індекс S&P 500 втратив 0,3%, впавши нижче 1 140 пунктів. Індекс DJIA при цьому додав менше 0,1%.

При цьому, зазначає аналітик, статистика з американського ринку нерухомості була позитивною. Кількість нових закладень будинків у серпні збільшилася до 598 тис., або на значні 10,5%. А кількість виданих на будівництво будинків дозволів виросла на 10 тис. до 569 тис. Незважаючи на оптимістичні дані, ринки не поспішали рости - інвестори вважали за краще зафіксувати прибуток напередодні засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC). Результати засідання не дали додаткової упевненості учасникам ринку. FOMC повторив свою традиційну заяву про те, що він продовжує стежити за ситуацією, у черговий раз вказавши при цьому на готовність додатково стимулювати економіку, не вдаючись до подробиць щодо інструментарію. Комітет також висловив стурбованість низьким рівнем інфляції.

Про український ринок цінних паперів зараз не варто і говорити. Ні вітчизняні, ні зарубіжні інвестори на наших біржах ніяких серйозних покупок в останні два місяці не робили. Хоча і продавці, схоже, у роздумах.

За словами аналітика інвестиційної компанії "Альтана Капітал" Олександра Кушнарьова, гравці фондового ринку поки не бачать глобальних стимулів для покупок, що і обумовлює негативні тенденції на біржах. Він вважає, що заяви керівництва ФРС США щодо ситуації в американській економіці були сприйняті неоднозначно. З одного боку, фінансовий регулювальник заявив про те, що процентні ставки будуть збережені на мінімальному рівні ще тривалий час, проте, це формулювання в останні місяці вже стало традиційним. З іншого боку, ФРС підтвердила прихильність до курсу, спрямованого на стимулювання національної економіки, що вказує на її слабкість, яка виражається в уповільненні темпів економічного зростання і високому рівні безробіття.

У наступні дні вересня світові ринки продовжили демонструвати різноспрямовану динаміку. За підсумками одного торговельного дня американські і європейські індекси могли показувати протилежну динаміку, а українські майданчики при цьому, як виявилось, демонстрували "стабільність" і надовго визначилися з низхідним трендом.

Зокрема, зазначає Д. Бєлов, на світових фондових ринках 24 вересня відбувалося сильне зростання. Макроекономічна статистика зі США і Європи привнесла позитивний настрій на біржі.

Проте, українські індекси цього дня показали мінімальне зростання, а це ще раз доводить, що одного лише зовнішнього позитиву для наших гравців вже мало і вони чекають серйозних ідей вже від вітчизняної економіки.

Закінчення вересня ознаменувалося загальною корекцією на ринках, оскільки інвестори, не особливо упевнені у завтрашньому дні, вирішили зафіксувати прибуток за місяць. При цьому, додав Д. Бєлов, частина ринкових гравців вирішила перестрахуватися перед публікацією у п`ятницю статистики про виробничу активність у США. Глава ФРС Бен Бернанке під час виступу у Вашингтоні у черговий раз назвав проблеми, які існують в економіці, і заявив, що ФРС повинна надати свій внесок до економічного розвитку країни. "Отже "вербальна інтервенція" монетарного регулювальника, за традицією, яка склалася давно, була дуже невиразною", - підкреслив Д.Бєлов.

При цьому, за словами О. Євдоченко, активність інвесторів на вітчизняному ринку як і раніше низька. Виходячи з індикатора R.C.I., більшість "блакитних фішок" знаходяться в зоні перепроданості. А пояснити цю тенденцію можна відсутністю ліквідності на українському ринку акцій - мабуть, валютні ризики стримують великих іноземних інвесторів вкладати кошти в акції українських емітентів, вважає аналітик. На її думку, у жовтні ключовим чинником, який визначає настрої гравців, стане звітність американських корпорацій за 3-й квартал 2010 року, сезон яких стартує 7 жовтня.

Виходячи з вищевикладеної ситуації, залишається лише сподіватися на чіткіші сигнали від світової економіки, які засвідчать упевненість у закінченні глобальної рецесії. І звичайно, хочеться вірити, що і українська економіка почне функціонувати за цивілізованими і передбачуваними правилами. У чому, на жаль, поки є великі сумніви…

Володимир Оранський (УНІАН)