В Україні надходження від приватизації за 9 місяців становили 517 млн. грн.

Надходження від приватизації за січень-вересень 2010 року становили 516 млн. 694 тис. грн., що становить 8,1% річного плану.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, згідно з Держбюджетом на 2010 рік, план надходжень від приватизації на цей рік становив 10 млрд. 262 млн. грн. Проте відповідно до внесених законом України від 8 липня цього року змін розмір надходжень від приватизації було зменшено до 6 млрд. 350 млн. грн.