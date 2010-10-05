На ринках акцій перед сезоном корпоративних звітів переважають «ведмеді» - Astrum

На світових фондових ринках напередодні сезону корпоративних звітів переважають «ведмеді».

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, учасники ринку у понеділок, 4 жовтня, вирішили перестрахуватися у зв`язку з тим, що деякі компанії можуть не виправдати ринкових очікувань, що приведе до зниження ринкових індексів. Неоднозначна макроекономічна статистика також не сприяла активності «биків». Зниження промислових замовлень в США в серпні склало 0,5%, що дещо перевищило очікування ринку (падіння на 0,4%). Проте важливо відзначити, що зростання за попередній місяць було переглянуте з 0,1% до 0,5%. Продажі будинків, операції по яких знаходяться у стадії завершення, в серпні зросли на 4,3%, що значно перевищило очікування ринкових гравців (+2,8%).

Крім того, відзначив аналітик, глава Федеральної резервної системи США Бен БЕРНАНКЕ знову заявив про те, що додаткова скупка активів його відомством допоможе зростанню економіки. При цьому він закликав Конгрес вжити заходів зі скорочення бюджетного дефіциту, проте застеріг його від дуже швидких дій, які можуть перешкодити відновленню. Банк Японії знизив облікову ставку нижче 0,1% для стимулювання зростання економіки. Крім того, японська монетарна влада заявила про створення фонду розміром 60 млрд. доларів для виконання поставлених завдань за допомогою покупки державних облігацій.

Як повідомив Д.Бєлов, у понеділок ринки зафіксували зниження котирувань. За підсумками торгів європейський індекс DJ Stoxx 600 втратив 0,5%. Індекс S&P 500 знизився на 0,8%, а індекс DJIA втратив 0,7%.

За інформацією аналітика, сьогодні о 17:00 за київським часом вийдуть дані про індекс невиробничого сектору (ISM Non-Manufacturing) в США від Інституту управління постачаннями. Консенсус-прогноз передбачає зростання індексу у вересні на 0,5 пункту до 52 пунктів.