Конкурс з продажу 37,578% акцій Львівської вугільної компанії знову не відбувся

Оголошений Фондом державного майна України (ФДМ) конкурс з продажу 37,578% пакета акцій ВАТ «Львівська вугільна компанія» знову не відбувся через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

Початкова вартість пакета акцій була знижена на 30% – до 80 млн. 392 тис. грн.

Нагадаємо, ФДМ уже виставляв на продаж держпакет акцій Львівської вугільної компанії, проте конкурси були визнані такими, що не відбувся через відсутність заявок.

Довідка УНІАН. ВАТ «Львівська вугільна компанія» є правонаступником усіх прав та обов`язків орендаря – ЗАТ «Львівсистеменерго», які виникли під час оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська».

Статутний фонд ВАТ «Львівська вугільна компанія» становить 305 млн. 610 тис. грн.

За підсумками першого кварталу 2010 року обсяг реалізованої продукції ВАТ «Львівська вугільна компанія» склав 8 млн. грн., збитки – 57 млн. грн., дебіторська заборгованість – 79 млн. грн., кредиторська заборгованість – 32 млн. грн., вартість активів – 302 млн. грн.