Росіяни опротестували рішення суду щодо «Луганськтепловозу»

Фонд державного майна України (ФДМУ) і управляюча компанія «Брянський машзавод» подали апеляцію на рішення Господарського суду Києва про скасування результатів конкурсу з продажу 76% акцій «Луганськтепловозу».

Про це повідомило УНІАН джерело, наближене до уряду.

Як зазначив співрозмовник агентства, «Брянський машзавод» подав апеляцію на рішення суду 1 жовтня, Фонд держмайна – вчора, 5 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва раніше задовольнив позов компанії "Мантара Холдинг" і визнав недійсними відразу декілька рішень Фонду держмайна, що стосуються приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Зокрема, суд визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений ФДМУ з покупцем «Луганськтепловозу» – управляючою компанією «Брянський машзавод».

Нагадаємо, 15 червня ц.р. управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить до російського «Трансмашхолдингу», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Всього в конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не була допущена Фондом держмайна до участі в ньому.

«Мантара Холдинг» звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України. У своєму позові вона просила визнати недійсними відразу кілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловозу», аж до договору купівлі-продажу пакета акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.