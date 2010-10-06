Експерти: падіння на українському фондовому ринку незабаром завершиться

Зниження на українському фондовому ринку незабаром завершиться, забезпечуючи хороші умови для отримання прибутку.

Такий прогноз міститься в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, українські акції істотно впали в ціні за останні три торгові сесії. Розпродавалися абсолютно всі акції, включаючи папери фундаментально сильних компаній. Аналітики вважають, що це падіння необґрунтоване економічними подіями в Україні або зміною відношення інвесторів до ринків, які розвиваються. Сприятливі фінансові показники промислових і аграрних компаній в першому півріччі 2010 року дають підстави припускати подальше зростання українських паперів.

У огляді наголошується, що українські акції торгувалися проти існуючого тренда. Зокрема індекс Української біржі з початку вересня втратив 10%, тоді як індекс MSCI EM виріс на 10%. Аналітики чекають, що ринок стабілізується, і при цьому фундаментально сильні компанії відновляться швидше, ніж більшість паперів на ринку.

На думку аналітиків, падіння акцій в кінці вересня можна пояснити відтоком коштів крупних інституційних інвесторів. Фіксація прибутку в кінці третього кварталу, а також пригнічена динаміки індексу УБ привели до зниження ринку. Падіння фондового ринку також підігріло зростання коротких позицій. Очікується, що падіння індексу УБ буде короткочасним, оскільки закриття коротких позицій розверне ринок в протилежному напрямі.

Як вважають аналітики, основним внутрішнім ризиком є незадовільний стан державних фінансів. Проте відновлення співпраці з МВФ дозволило уряду узяти стан державних фінансів під контроль. Реалізація реформ, прописаних в меморандумі МВФ, дозволить стабілізувати державні фінанси наступного року, вважають аналітики.