Україна планує випуск урядових паперів, індексованих до інфляції та валютного курсу. Про це йдеться в Плані управління державним боргом на ІV квартал 2010 року, обнародуваному на сайті Міністерства фінансів України.

На сьогоднішній день відомство розробляє відповідний проект постанови Кабінету міністрів. Планується, що документом передбачатиметься можливість емісії індексованих до рівня інфляції державних цінних паперів та індексованих до валютного курсу державних цінних паперів (а також, можливо, індексованих до котирувань дорогоцінних металів державних цінних паперів).

Крім того, Міністерство фінансів розробило проект Закону України «Про державний борг і гарантований державою борг». У ІV кварталі ц.р. планується внести законопроект на розгляд Кабінету міністрів України.

Україна також декларує наміри щодо реалізації середньострокової стратегії управління державним боргом. Відповідний проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку розробки і контролю за реалізацією середньострокової стратегії управління державним боргом» готується до внесення на розгляд уряду.

Уряд України також планує покращити якість управління гарантованими державою борговими зобов`язаннями. З цією метою розроблено проект постанови Кабінету міністрів України "Про управління ризиками при наданні державних гарантій", який доопрацьовується з урахуванням міжнародного досвіду.