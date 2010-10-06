Експерт: світові фондові ринки показали значне зростання

Світові фондові ринки у вівторок, 5 жовтня, показали значне зростання.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він відзначив, що за підсумками вівторка європейський індекс DJ Stoxx 600 додав 1,3%. Індекс S&P 500 «вистрілив» на 2,1%, тоді як індекс DJIA виріс на 1,8%. Японський індекс Nikkei 225 підвищився на 1,6%.

За словами аналітика, головним чинником зростання стали ринкові очікування нових програм стимулювання в провідних економіках світу. Після заяви Банку Японії про зниження облікової ставки і оголошення програми покупки активів на 60 млрд. доларів учасники торгів вирішили, що багато центральних банків наслідуватимуть приклад Японії і почнуть чергову кампанію з покупки активів для підтримки своїх економік, що забезпечить значну додаткову ліквідність і зростання фондових ринків.

Як вважає Д.Бєлов, на цьому фоні позитивна статистика зі США у вівторок була практично непомітною. Індекс невиробничого сектора США, що розраховується Інститутом управління постачаннями, у вересні виріс до 53,2 пункту, що перевищило очікування учасників ринку в 52 пункти.

За інформацією аналітика, у вівторок, на очікуваннях нових грошових вливань, дорожчали практично всі активи, включаючи державні облігації США і золото. Завдяки спекуляціям золото поставило новий історичний максимум –1351 долар за тройську унцію. Нафта подорожчала до 82,9 долара за баррель.