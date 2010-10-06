Експерт: ставки за ОВДП продовжують падати

Ставки на останньому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) продовжили знижуватися.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

За його словами, прибутковість знизилася по всій кривій пропозиції, включаючи тримісячні ОВДП, ставки відсікання за якими знизилися до 5,5%, тобто на 50 базисних пунктів в порівнянні з попереднім розміщенням даної серії. Ці облігації стали єдиними, за якими уряд задовольнив більш ніж одну заявку. Дві інші серії були розміщені на мінімальному рівні прибутковості.

С.Фурса повідомив, що для дев`ятимісячних облігацій ставка відсікання склала 7%, що на 250 базисних пунктів нижче за попереднє розміщення і перевершило прогноз, а по півторарічними паперами - 10,75%. При цьому аналітик звернув увагу на дві важливі зміни. По-перше, мінімальні заявки були встановлені на значні суми, що корінним чином відрізняє результати аукціону від розміщення облігацій минулого тижня. По-друге, не зважаючи на зниження прибутковості два аукціони підряд, попит залишився на високому рівні. Обсяг поданих заявок склав 3,6 млрд. грн.

Таким чином, вважає аналітик, ринок приймає правила гри уряду і погоджується з новим орієнтиром прибутковості. На думку С.Фурси, така ситуація продовжить підштовхувати вниз прибутковість за ПДВ-облігаціями. Аналітик прогнозує орієнтир прибутковості за даними паперами на рівні 12,5-12,75% і чекає, що цей рівень може бути досягнутий впродовж 1-2 тижнів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на аукціоні у вівторок, 5 жовтня, залучило від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 940,739 млн. грн.