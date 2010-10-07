Інвестиційна компанія "Альтана Капітал" збільшила статутний капітал на 15 млн. грн.

Про це агентству УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з отриманою інформацією, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) зареєструвала відповідну емісію інвестиційної компанії. Таким чином, після збільшення статутний капітал "Альтана Капітал" склав 25,2 млн. грн.

Генеральний директор ДІК "Альтана Капітал" Олена АМІТАН сказала: "Збільшення статутного капіталу є черговим етапом нашої бізнес-стратегії. Мета емісії - розвиток бізнесу компанії і посилення її позицій на ринку. Зокрема, одними з пріоритетних напрямів ми виділяємо інвестиційно-банківський бізнес, управління активами, а також Інтернет-трейдинг".

Довідка УНІАН. Інвестиційна компанія "Альтана Капітал" була створена в 1993 році і зараз є однією з найбільших інвестиційних компаній України.

Основними напрямами діяльності компанії є: інвестиційний банкінг, брокерський сервіс, довірче управління приватними інвестиціями, Інтернет-трейдинг.

Сумарний об'єм операцій з цінними паперами у 2007 році склав 2,5 млрд. доларів, у 2008 - 3,38 млрд. доларів, у 2009 - 1,44 млрд. доларів. За підсумками 2009 року компанія зайняла 3-е місце за об'ємами торгів акціями на ПФТС.

"Альтана Капітал" є членом Фондової біржі ПФТС, Української Біржі, Фондової біржі "Іннекс", а також Фондової біржі "Перспектива".